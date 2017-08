Ülenurmel tähistati rukkilõikusega rukkimaarjapäeva

Ehkki vanarahva uskumuse järgi pidanuks 15. augustil tähistataval rukkimaarjapäeval rukkis juba ammu lõigatud olema, käis täna keskpäeval põllumajandusmuuseumi rukkipõllul veel tihe lõikus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti põllumajandusmuusemi põld on üks sajast rukkipõllust, millelt saadud viljast loodetakse Eesti vabariigi sajandaks juubeliks valmistada miljon juubelileiba.

"Rukkis on ikkagi meie leivavili ja rahvusvili ja nagu rukkilill on meie rahvuslill, nii et leib on ikkagi meie toidulaual ja et alati meil oleks leib käepärast võtta," ütles Eesti rukkikuningas Hans Kruusamägi.