Laupäeval toob soe temperatuur taas äikese

Laupäevane ilm on küll veel väga soe, kuid välistatud pole ka äikesvihmad. Neid prognoositakse Rakvere kanti ja Lõuna-Eestisse, kus õhutemperatuur võib tõusta 30 kraadini.

Hommikul on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Lääne-Eestis sajab kohati aga hoovihma. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Päeval aga pilvisus tiheneb. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge ning siis on ka tugevate tuulepuhangute oht. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, saartel puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 20 kuni 28 kraadi.

Õhtul on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma ja on äikest. Suurem sadu ja tugevam äike koondub siis Eesti idaserva. Sekka võib tulla ka rahet. Sooja on 18 kuni 23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Ka ööl vastu pühapäeval sajab vihma, kuid päeva peale peaks ilm kuivemaks minema. Õhusooja on siis 20 kraadi ringis.