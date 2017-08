Jüri Mõis ehitaks Tallinnasse riigimaanteid

Mõis ütles usutluses Postimehe nädalalõpulisale Arter, et Tallinn on ainus omavalitsus Eestis, kus ei ole riigimaanteid.

"Võiks arvata, et äkki seal ei ela inimesi. Ei, seal elab pea pool Eesti Vabariigist – see on Tallinna linn! Riigimaanteed tuleb ehitada ka Tallinna, sinna, kus elavad inimesed. Linn peaks andma maanteekoridorid ette, peaks andma riigile võimalused, et maanteed ehitataks ka Tallinna," rääkis Mõis.

Maanteeamet loeb Mõisa sõnul oma üleandeks liiklejate vajaduspõhise maanteevõrgu väljaarendamist, aga Tallinnas on nad selle unustanud. "Helsingis näed, kuidas maanteed algavad sadamast, olgu need teise tasapinda tõstetud või maa alla rajatud. Vaadake, mis saab, kui algab september ja inimesed tulevad linna tagasi: millised vägevad ummikud meil siis tekivad, kuigi maailma metropolide mõttes pole linnas elanikke kuigi palju," ütles Mõis Arterile.