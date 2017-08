Valimised on ühetaolised ja e-hääletussedelit saab rikkuda

Valimiste eel tõstatatakse aeg-ajalt ikka üles küsimus, et kas valimised on ikka ühetaolised, kuna elektroonilise hääletuse korral ei saa valimissedelit rikkuda, aga pabersedelit saab. Tegelikult on mõlemad väited valed.

Valimisseadus näeb tõepoolest ette kehtetu valimissedeli tekkimise võimaluse nii paberkandjal kui elektroonilises keskkonnas, kuigi otsesõnu sedeli rikkumist seadus ette ei näe.

Valimisteenistuse juht Priit Vinkel ütles ERR-ile, et mõistagi on pabersedeli tahtlik rikkumine lihtsam, elektroonilise sedeli rikkumine eeldab juba teatavat tehnilist võimekust oma enda arvutis oma enda valijarakenduse modifitseerimisel.

"Seda saab teha aga ainult oma arvutis, teiste inimeste arvutisse oma arvutiga interneti kaudu elektrooniliselt valima ei pääse keegi, samuti valimiste kesksesse arvutisüsteemi," lausus Vinkel.

Ta ütles, et Eestis on 2015. ja 2013. aasta valimistel mõlemalt korral ühel valijal oma elektrooniline sedel õnnestunud rikkuda.

Põhiseadus sätestabki, et valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Kuid ühetaolisus on hoopis midagi muud, kui näiteks hääletussedeli rikkumise võimalus.

Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne: "Aktiivse valimisõiguse puhul tähendab ühetaolisuse printsiip, et kõigil valijatel peab olema võrdne arv hääli ja eri valimisringkondade valijate häälel peab olema enam-vähem ühesugune kaal."

Täpsemalt elektroonilise hääletamise kohta seisab: "Valimiste ühetaolisuse põhimõte eeldab, et valija isik tuleb hääletamisel üheselt tuvastada, iga valija häält arvestatakse ja arvesse läheb vaid seadusega sätestatud arv hääli. Eestis on võimalik valijat tuvastada seaduse alusel väljastatud digitaalse dokumendiga. Ülalkirjeldatud häälte arvestamise meetod (arvestatakse vaid viimast häält) tagab ka valimiste ühetaolisuse, sest nii valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt hääletanud valija kohta läheb arvesse vaid üks hääl. Ühetaolisusest tulenevalt on võrdustatud ka elektroonilise hääletamise ja eelhääletamise periood (hääletamine toimub samadel päevadel)."