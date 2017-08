Kaljulaid: rahulike inimeste ründamine on põlastusväärne

"Rünnak rahuliku elanikkonna vastu on kõige põlastusväärsem tegu, mida oskan ette kujutada. Lõpuks polegi inimlikust seisukohast vahet, kas see klassifitseeritakse terroriaktiks või „lihtsalt“ rünnakuks – rünnata reede õhtupoolikult rahulikul linnatänaval jalutavaid inimesi on argpükslik ja vastik," ütles Kaljulaid oma avalduses.

Ta ütles, et on raske päev ja raske nädalavahetus Soomele ja Soome inimestele. "See on raske ka Eesti inimestele, sest Soomega on meil eriline side. Me hingame soomlastega ühes rütmis, me mõistame teineteist enamasti juba poolelt sõnalt. Ja kui neil on raske, siis kannatame koos nendega. Minu sügav kaastunne hukkunute lähedastele ja kõigile Soome inimestele, keda see rünnak otseselt või kaudselt puudutas," lausus Kaljulaid.

Ta märkis, et paljud meist on Turus käinud, paljudel on seal sõpru ja tuttavaid. "Nii on see ka täna, kui toimub Paavo Järvi juhatatava Eesti Festivaliorkestri kontsert Turu Muusikafestivalil. Kontsert algab kell 19 – seisatame sel hetkel ka siin, Eestis, korraks, et olla mõtetes toeks oma naabritele."

Martin Helme kutsus üles piirkontrolli taastama

Turu pussitamisega seoses tegi avalduse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme, kes ütles, et islamiterrorismi levikut Euroopas ei peata muu kui piirikontrolli taastamine nii sadamates kui ka lennujaamas ja illegaalsete immigrantide väljasaatmine.

"Lõppeva nädala terrorirünnakud andsid meile taas märku, et islamiterrorism kolib meile aina lähemale. Saime ka teada, et Eesti ministrid ei ole multikulti-luuludest veel lahti saanud," ütles Helme pressiteate vahendusel.

Helme sõnul peab Euroopa loobuma hirmust diskrimineerimissüüdistuste ees ja tegema seda, mida ajaloos on alati tehtud: oma territooriumil olev vaenlane tuleb maalt välja saata.

"On selge, et islam on sõjas Euroopa vastu," märkis Helme. "Kõigile, kes soovivad, et Euroopa teeks rohkem koostööd, tuleb öelda selgelt: teeme koostööd moslemite Euroopast välja ajamisel. Kui seda ei tehta, peab iga riik oma piirid ise ära valvama ja oma territooriumile immigrante mitte lubama."