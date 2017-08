"Rahva teenrid": Tegusa Tallinna ja Savisaare liidu ühinemist ei tule

Saatejuht Eilat meenutas kuidas Vaba Tallinna Kodanik loobus Tegusa Tallinnaga koostööst ning avaldas kahtlust, et Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit võiksid koostööle asuda.

Eilat märkis, et nimekirja kokkusaamisega pole ei Tegus Tallinn ega Savisaare Liit hiilanud ning temaga nõustusid ka Peeter Helme ja Sulev Vedler.

Peeter Helme sõnul imestab ta, et Tegusa Tallinna juhtkuju Jüri Mõis pole poliitilist keelekasutust ära õppinud, vaid katsub ärimehe maneeridega läbi lüüa.

Nimelt olevat Mõis ühel koosolekul Vaba Tallinna Kodaniku esindajatega öelnud: "Savisaare selga taga on 40 000 rumalat häält."

"Nii see ikka ei lähe ja ma ei ennusta talle särisevat poliitilist lendu. Seda kõnepruuki võib nimetada ausaks, aga oma aususes on see üsna eemaletõukav," sõnas Helme.

Sulev Vedler ennustas, et mitmetes valimisnimekirjades võib hakata nägema imelikke kooslusi. "Näiteks Savisaare valimisnimekirjas on mõni tema vaenlane, EKRE nimekirjas tõmmu inimene."

Vaba Tallinna Kodaniku Tegusa Tallinna kohta tehtud kriitika kohta sõnas Vedler, et erinevalt nende esindajatest on Jüri Mõisal ja Urmas Sõõrumaal ka tegusid ette näidata. Ta märkis, et praegu on Vaba Tallinna Kodanikul kõige tuntum nimi Juku-Kalle Raid.

Saadet saab kuulata siit:

http://vikerraadio.err.ee/l/jarelkuulamine