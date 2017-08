Pärnu linnalehmadel jääb vihma tõttu muist "tööd" tegemata

Pärnu linnalehmadel jääb vihmase suve tõttu suur osa Mai rannaniidust hooldamata. Loomad on karjaku sõnul nii targad, et pehmele alale kõndima ei tiku. Nii peavad karjatajad roostiku sügisel lihtsalt maha niitma, mõnes kohas aga jääbki see kasvama.

Tegelikult on Pärnu linnalehmade projekt lõppenud, lehmad aga jätkavad rannaniidul tööd ja selle eest maksab poollooduslike koosluste hooldustoetust PRIA.

Näiteks Võrumaa loomakasvataja Silver Visnapuu viib oma lihaveiseid Pärnusse juba kolmandat aastat. Tänavu on loomadel vähem süüa, sest vesisele ja pehmele alale loomad ei lähe.

"Ei, nad ei ole nii lollid, et nad lähevad sinna. Nad tunnevad ära, et kui liiga pehme on ja vajuma hakkab, siis nad tulevad ära. Joovad nendest samadest sonnidest, see on mage vesi. Ja vahepeal rüüpavad merevett ka. Tahavad soolast, jah. Me oleme siin pakkunud ka neile soola, aga tänu sellele nad soolast ei olegi huvitatud, et merevesi on soolane. Samas ta pole ka nii soolane, et ta nendele midagi halba teeks," rääkis karjak Karmen Nummert.

Kui lehmad roostikule ligi ei pääse, tuleb rannaniit ikkagi võimalikult lagedaks teha.

"Tulevad siis sügisel ka traktorid peale, mis purustavad sealt, kus lehmad ei ole söönud. Ja kuhu ei pääse ka traktorid, seal ei teegi mitte midagi," tõdes karjak.

Nii pärnakad kui ka rannaniitu külastavad suvitajad on linnalehmadega harjunud ja tunnevad neist kohe puudust, kui loomi mõnel päeval ei näe, aga 260 looma liigub ringi 150 hektaril ja on mõnel päeval lihtsalt ranna teises otsas.

"Mina näen oma rõdult neid tihtipeale siin, vaatan neljandalt korruselt. Aga täna millegipärast neid ei ole näha. Nad peituvad ka niisuguste soojade ilmadega vahest siia põõsaste ja puude vahele. Võib-olla neid siiski kuskil on siin," arutles pärnakas Õilme.



"Jaa, möödunud aastal ma nägin neid palju jalutades ja ujudes, aga sel aastal ei ole ühtegi näinud. Ma olen loodusest küll väga kauge inimene, aga ma tulen siia just selleks, et seda kaunist loodust ja seda värsket õhku ja seda mereõhku siit saada," ütles suvitaja Tiina.