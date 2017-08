Vabatahtlikud harjutasid Toila rannas illegaalide päästmist

Pealtvaatajatele avatud õppusest võttis osa 130 inimest. Koolitusel osalesid lisaks vabatahtlikele päästjatele ka riiklike jõustruktuuride esindajad.

Legenedi järgi tulid ühelt mereõnnetusse sattunud aluselt Eestisse illegaalid, keda politsei asus püüdma.

"Meile teadaolevalt pole selliseid reaalseid sündmusi aset leidnud ja õppusi me ka pole varem teinud. Oleme harjutanud analoogseid olukordi piiriveekogudel ja rohelisel piiril - maismaal. Sellised olukorrad on üha tõenäolisemad ja me peame andma oma isikkoosseisule võimaluse harjutada neid olukordi läbi, kuidas kiiresti ressursse kaasata, kuidas olukordi juhtida, milliseid ressursse kaasata ja millised on põhilised esmased tegevused, mida ellu viia," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Priit Saar "Aktuaalsele kaamerale".

"Õppus on selleks, et õppida. Me ei näita siin kellelegi, et sa oled midagi valesti teinud. Samamoodi ka meie ise õpime. On erinevaid võtteid, keegi kuskil on midagi näinud, midagi kuulnud, mis on mujal maailmas toiminud," ütles merepäästeõppuse „Toila 2017" peakorraldaja Egon Lilleorg.