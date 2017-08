Soome kaitsepolitsei jättis ohuprognoosi muutmata

Supo hinnangul on oht endiselt kõrgendatud ehk neljaastmelise skaala teise astmel. Viimati tõsteti ohuprognoosi juunis.

"Turu arvatav terroriakt vastab meie ohuprognoosile. Ka kahtlustatava profiil on sarnane nendega, kes on paljudes Euroopa riikides viimasel ajal islamiäärmuslikke terroritegusid toime pannud," lausus kaitsepolitsei juht Antti Pelttari.

Supo andmeil ollakse nüüd esmakordselt olukorras, kus terroritegu kahtlustatakse Soomes. Supo peab tõenäoliseks, et Turu pussitamiste puhul oli tegemist just terrorismiga.

Pelttari märkis ka, et tegu oli oma olemuselt selline, mis ei eelda pikka ettevalmistust. Seetõttu on seda ka äärmiselt raske takistada.

Ametiisikud uurivad nüüd, kas rünnaku puhul on tegemist äärmusrühmitusega ISIS või kas arvataval pussitajal on sidemeid ISIS-ega. Pussitamine on just seesugune tegu, mida ISIS on mahitanud.

Pelttari sõnul eeldaks ohuprognoosi kolmandale astmele tõstmine, et kaitsepolitsei saaks teada midagi sellist, mille kohaselt oleks terrorirünnaku sooritamine praegusest tõenäolisem.

Nii Barcelona kui Turu rünnakus kahtlustatavad on Maroko taustaga. Supo eriuurija Pekka Hiltuneni hinnangul ei ole isiku päritolumaa tigimata määrav tegur, kui rääkida terrorirünnaku sooritamiseni viivatest põhjustest.

"See on üks tegureist, millel on ehk olnud mõju. Isiku päritolumaa ja see, kus ta on radikaliseerunud, ei pruugi olla sama asi. Meie seisukohalt on tähtis, kus isik on radikaliseerunud," põhjendas Hiltunen.

Naiste valimine ohvreiks sobib Hiltuneni sõnul üldise profiiliga.

"Kui vaatada varasemaid rünnakuid, siis on ka nende puhul püütud saavutada võimalikult suurt šokki. Rünnakuid on suunatud laste ja noorte vastu," märkis Hiltunen.

Pelttari kinnitas, et Soome on ka pärast Turu rünnakut elamiseks turvaline riik.

"Soome on üks Euroopa ja maailma turvalisemaid riike," lausus ta.