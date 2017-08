Poliitiline võitlus jätab Elva plaanitud suurpoeta

Esialgse detailplaneeringu järgi oleks laienenud kaupluse parkla ehitatud osaliselt praeguse Elva turuplatsi pargi asemele, mis eelmise koalitsiooni otsusel kolm aastat tagasi renoveeriti. See aga tekitas kohalikes lahkarvamusi. Kaubanduskeskuse laiendamisel on palju toetajaid, kuid samas peetakse tähtsaks ka linnapargi säilimist.

"Kuna sellele asjale on lähenetud ja tõlgendatud on seda vastaspoolel kogu aeg teistmoodi, et me oleks nagu maksimarketi vastu, seda me kindlasti ei ole. Aga sellisel kujul parki, mitte mingil juhul," põhjendab elvalane Inna-Inga Kalmus.

Pika vaidluse tulemusena on tänaseks jõutud selleni, et Elva Tarbijate Ühistu pidi maksimarketi ehitamise plaani ise seisma panema.



"Uuteks tingimusteks oli ikkagi soov, et ühistu jätkaks maksimarketi planeerimist ja arengut oma kinnistu piirides, mida kahjuks parklakohtade puudumisega ei ole võimalik teha. Välja pakutud maa-alused parklad, korrusparklad ja nii edasi ei ole kahjuks ühistu võimalustega tagatud," selgitas Elva Tarbijate Ühistu esimees Hando Ivask.

Elva Tarbijate Ühistu oleks kaubanduskeskuse laienemisse investeerinud ligi viis miljonit eurot, mis on pea pool Elva linnaeelarvest. Kohaliku linnavõimu sõnul on aga laienduse peatamise põhjuseks valimiseelne võimuvõitlus.



"Opositsioon on kasutanud ära maksimarketi detailplaneeringu erimeelsust inimeste seas tegelikult selle jaoks, et leida põhjust tänase linnavõimu umbusaldamiseks. Ja tegelikult on ju täna avalik saladus, et lähiajal linnavõimu umbusaldatakse ja põhjusena plaaniti tuua just sedasama maksimarketi detailplaneeringut," ütles Elva linnavolikogu esimees Meelis Karro.

Opositsiooni sõnul loodetakse endiselt kõiki rahuldav kompromiss leida.

"Ma usun, et see maksimarketi tulek sinna ei ole kindlasti lõppenud, alustatakse uut planeeringut, tehakse läbirääkimised ja leitakse positiivne lahendus," ütles Elva linnavolikogu liige Toomas Järveoja.