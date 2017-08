Iseseisvuse taastamise päev toob vihmahood, ilm jaheneb tuntavalt

Kui laupäeval said inimesed kurta veel liigse palavuse üle, siis pühapäevast on see mure murtud.

Öösel on taevas pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla ka äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s, äikese ajal on tuul aga puhanguline. Õhusooja on öötundidel 13 kuni 17 kraadi.

Hommikuks pilvisus hõreneb ja hoovihma võib sadada vaid kohati. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Päeval on ilm vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, saartel puhanguti 14 m/s. Soojamaksimumid tõusevad päeval 16 kuni 20 kraadini.

Hoovihma võimalus püsib ka õhtul ja väistatud pole äikegi. Sooja on siis kuni 20 kraadi.

Ka uue nädala alguses sajab mitmel pool hoovihma ja püsib ka äikeseoht. Termomeetri näidud jäävad järgmisel nädalal aga kõikjal juba alla 20 kraadi - neljapäeval tõusevad päeva maksimumid vaid 15 kraadi juurde.