Ilves: demokraatia nimel tööd teha on uue põlvkonna asi ja vastutus

"Iseseisvuse taastamine ei olnud passiivne, umbisikuline sündmus, kellegi teise poolt tehtu, vaid aktiivne, sihipärane tegevus, paljude aastatepikkuse pingutuse vili. Just nagu iseseisvuse taastamine, ei ole ka selle hoidmine passiivne ja umbisikuline. Just nagu iseseisvuse taastamine, ei sõltu selle püsimine saatusest või paratamatusest, vaid otsustest ja tegudest," märkis Ilves sotsiaalmeedia sissekandes.

Ilvese hinnangul on Eesti võrreldes 26 aasta taguse ajaga tugevam, kuid seda ümbritsev maailm hapram.

"Näeme nii Euroopas kui Ühendriikides, et paljud tõed, mis on viimase veerandsaja jooksul endastmõistetavatena tundunud, on sattunud küsimuse alla. Mujal toimuv ei jää mõjutamata Eestis toimuvat. Kuid me ei saa paluda neil, kes tegid 26 aastat tagasi demokraatia nimel tõsist tööd, teha praegu seda, mida tegid toona. Nüüd on see uue põlvkonna asi, uue põlvkonna otsus ja vastutus," rõhutas endine riigipea.



Ilves tuletas meelde, et kui Ronald Reagan oli 1961. aastal üksnes Ühendriikide Demokraatliku partei liige, ütles ta nii: “Vabadus ei ole hääbumisest kunagi enam kui ühe põlvkonna kaugusel. Me ei andnud seda oma lastele edasi vereringe kaudu. Selle eest tuleb võidelda, seda tuleb kaitsta, ja see tuleb anda edasi neile, et nemad teeksid sedasama.”