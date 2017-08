India rongiõnnetus nõudis üle 20 inimelu

Päästetöötajad üritasid inimesi ümber paiskunud vagunitest kätte saada ning vigastatuid haiglasse toimetada.

Purist Haridwari teel olnud rongi viis vagunit paiskus rööbastelt välja Muzzafarnagari linna lähedal, umbes 115 kilomeetri kaugusel pealinnast New Delhist.

Raudtee on Indias endiselt peamine viis pikkade vahemaade läbimiseks. Kuid pahatihti kannatab see alarahastuse all ning ohvriterohked õnnetused on sagedased.

Vähem kui aasta eest hukkus Uttar Pradeshis sarnases õnnetuses 146 inimest.

Valitsuse 2012. aasta raporti kohaselt saab India raudteedel iga aasta surma pea 15 000 inimest.

Peaminister Narendra Modi valitsus on lubanud investeerida viie aasta vältel raudteevõrgu moderniseerimisse 137 miljonit dollarit.