Niinistö: Soome on silmitsi uue olukorraga

"Turu on nüüd osa pikast ketist, mis on jõunud meieni paljude riikide ja linnade kaudu. Oleme heas ja halvas osa ülejäänud maailmast," ütles president, avaldades kaastunnet ohvrite omastele ja soovides vigastatuile kiiret paranemist.

Niinistö kinnitas, et ametiisikud teevad kõik, et selgitada välja terrorirünnaku taust, põhjus ja süüdlased ning ütles, et soomlased peavad nüüd rahvana mõtlema selle üle, kuidas sellesse kuritöösse suhtuda. "Arutelud sisserände üle on olnud keerulised juba varem. Sisseränne äratab tugevaid tundeid, nii poolt kui ka vastu."

President rõhutas, et ühiskonna rahu põhineb sellel, et inimesed usaldavad võime ja õiguskaitseorganeid ja nende suutlikkust langetada õigeid otsuseid. "Meil on vabadus oma seisukoht välja öelda, kuid me peame ühtlasi vastutama selle eest, milleni meie sõnad võivad viia," ütles Niinistö avalduses.

Soome politsei uurib reedest noarünnakut Turu kesklinnas terrorismi eesmärgil sooritatud mõrvade ja mõrvakatsetena. Pussitamises kahtlustatav on Maroko noormees, kes valis ohvriks naisi.

Keskkriminaalpolitsei teatel on peamine kahtlusalune kavas üle kuulata tõlgi abil.

Keskkriminaalpolitsei kinnitas, et noarünnakus on aktiivse osalejana kahtluse all vaid haiglas viibiv Maroko kodanik. Lisaks peamisele kahtlusalusele uuritakse viie inimese seotust rünnakuga. Lisaks pussitajale on kinni peetud veel neli inimest, kes on samuti Maroko kodanikud. Peale nende on üks isik kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.