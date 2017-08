Putin ja Netanyahu kohtuvad Süüria olukorra arutamiseks

Iisraeli peaministri ametkonna teatel sõidab Netanyahu Sotši kolmapäeval ja kohtumise põhiteemaks on olukord Süürias.

Süüria valitsusväed on vallutanud riigi keskosa kõrbes äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejailt suure ala ja džihadistid peaaegu täielikult sisse piiranud. Süüria armee on juba kuu aega Vene sõjalennukite ja valitsusmeelsete võitlejate toel pealetungil Badiya tagasivallutamiseks. Süüria keskosast Iraagi ja Jordaania piirini ulatuv kõrb on IS-i käes olnud alates 2014. aastast.

"Režiimil õnnestus piirata sisse Okayrbat ja selle ümbruse 44 küla, mis ulatuvad Hama ja Homsi provintsi," ütles vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus juht Rami Abdel Rahman.

Okayrbati sissepiiramisest teatas ka riiklik uudisteagentuur SANA.

Vene kaitseministeerium kinnitas, et Süüria valitsusväed on saanud kontorolli alla IS-i varustustee. Džihadistid üritavad põgeneda oma idapoolse tugipunkti Deir Ezzori poole.

Vene kaitseministeerium teatas eelmisel nädalavahetusel, et Süüria valitsusväed ja omakaitseüksused ning Venemaa õhujõud tõrjusid äärmusrühmituse Islamiriik võitlejad välja ka Es-Suhne linnast.

"Es-Suhne vabastamine IS-i terroristide käes annab Süüria valitsusvägedele võimaluse edasi liikuda ja Deir Ezzori linn blokaadist vabastada," kirjutati ministeeriumi teadaandes.

Liibanoni armee teatas laupäeval, et alustas riigi idaosas Süüria piiri lähedal pealetungi Islamiriigi vastu.