Ratas: Eesti riigi lugu ei saa kunagi valmis

Peaministri sõnul on kogu Eesti riik ja rahvas alati tänulikud 69 Ülemnõukogu saadikule, kes ei kartnud 20. augustil 1991 enda saatuse pärast, vaid vaatasid kaugemale - Vaba Eesti suunas.

Kõneldes ajalooliste otsuste meenutamisest, sõnas peaminister, et seisame täna meenutatavast inimpõlve kaugusel. Vabas Eesti on sellest ajast saati üles kasvanud kümneid tuhandeid lapsi, kes teavad toimunust vaid lugude põhjal.

„Kõikjal meie ümber, terves ühiskonnas püüavad uued põlvkonnad praegu enam kui kahe kümnendi taha jäänud pöördelist aega enda jaoks mõtestada. Mis viis meie iseseisvuse taastamiseni ja kuidas me seda järgnenud ajal põlistasime? Ma loodan südamest, et suudame neile näidata, mida me toona mõtlesime ja tundsime,“ lausus peaminister.

Peaminister Ratas rõhutas oma kõnes, et Eesti saatus ei ole ette kirjutatud, meie lugu ei ole veel kaugeltki valmis. „Tõsi, vahel meie looming variseb, kuid sellest pole midagi. Niikaua, kui me Eesti vabadust kalliks peame, loome iga hoolest kantud otsusega endale parema tuleviku,“ lisas ta.

Rääkides peagi sajandat juubelit tähistava vabariigi arengust, pidas peaminister oluliseks toonitada kõigi Eesti valitsusjuhtide panust meie riigi sellesse. „Olen veendunud, et iga meie valitsus on aidanud ehitada tugevamat Eestit ja teinud seda parimate kavatsustega. Seetõttu tuleb meil hoiduda pidevast vastandamisest ning oma inimeste õigeteks ja valedeks lahterdamisest.“

„Riigikogu ja valitsus ei tee lihtsalt „poliitikat“, vaid meie kohus on luua Eestimaa inimestele parem elu. Meie majandus ei kasva selleks, et ronida tabelite tippu, vaid tema viljad peavad jõudma iga inimeseni. Meie kultuur ei õitse õitsemise enda pärast, vaid ta teeb meid suureks. Sellist Eestit me tahame. Kui me kõike seda oskame silmas pidada, siis sellise Eesti me ka saame,“ lõpetas Ratas.