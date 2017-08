Barcelona arvatav kaubikuründaja ei pruugi olla Hispaanias

"Kui teaksime, et ta on Hispaanias ja kus täpselt, siis läheksime talle järgi. Me ei tea, kus ta on," lausus Josep Llui Trapero, viidates 22-aastasele Younes Abouyaaqoubile.

Pühapäeval tuli info ka selle kohta, et Hispaania politsei leidis üle 120 gaasikanistri Alcanari linnas asuvast majast, kus Kataloonia kaksikrünnakus kahtlustatud isikud ehitasid pomme Barcelona ründamiseks.

"Hakkame selgelt nägema, et see (Alcanaris asuv maja) oli koht, kus nad valmistasid lõhkeainet üheks või mitmeks rünnakuks Barcelona linnale," ütles Kataloonia politsei juht Josep Lluis Trapero pühapäeval.

Barcelonas neljapäeval toimunud rünnaku eel kolmapäeval toimus plahvatus ühes majas Barcelonast umbes 200 kilomeetrit lõunas asuvas Alcanaris. Politsei arvab, et arvatavate pühasõdalaste lõhkekeha plahvatas ekslikult.