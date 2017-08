Fotod: 20. Augusti Klubi pidas koosoleku

Riigikogu esimees Eiki Nestor soovis oma tervitussõnades klubile jõudu, jaksu ja pealehakkamist. Nestori sõnul ei ole 26 aastat iseseisvust olnud asjatud. Ta meenutas, et kui 1990. aastate alguses oli kohalike omavalitsuste probleemiks, et neil polnud ei kütust ega raha, et kortermajad talvel soojaks kütta, siis täna arutavad nad hoopis teistsuguseid küsimusi.

Nestor viitas ka põlvkondade vahetusele nii poliitikas kui avalikus elus laiemalt. „Eile rääkis üks noorem inimene, et vaadake kui hea, et Ivo Linna osales Eesti laulu konkursil, muidu ei oleks noored teda laulupeol ära tundnud,“ rääkis Nestor. „Kasvab peale uus põlvkond ja neil on oma kangelased, kes on sama tähtsad uuele põlvkonnale nagu meile Ivo Linna.“

Peaminister Jüri Ratas tänas neid 69 ülemnõukogu saadikut, kes 26. aastat tagasi ei kartnud tol päeva enda isikliku saatuse pärast, vaid vaatasid kaugemale. „Meie riik ja rahvas kindlasti ei unusta seda,“ ütles Ratas. „Näidatud julguse eest oleme alati tänulikud.“ Ratas lisas, et ka uued põlvkonnad peavad mõistma, et kaalukad otsused ei ole lõppenud. „Teeme ajalugu iga päev ja iga tund, meie teod ja sõnad peavad sellele teadmisele toetuma,“ ütles Ratas.

Päevakohase ettekandega esinenud 20. Augusti Klubi liige Tiit Made ütles, et Eestist on saanud mõnus riik. „Meie inimesed on avatud maailma sisse sukeldunud rohkem kui kunagi varem. Oleme saanud looduse oluliselt puhtamaks ja nautimisväärsemaks kui see oli veerand sajandit tagasi. Oluliselt parem on rahvusvaheline positsioon,“ loetles Made. Ta lisas, et Eestile on olnud tõhusaks abiks kuulumine Euroopa Liitu ja NATO liikmelisus on aidanud kindlustunnet suurendada.

Made sõnul on raske oodata veelgi kiiremat arengut, kui Eestil on seni olnud. Ta rõhutas, et majandus on riigi eksisteerimise alus ja majandus on pikaajalise mõjuga. „Kui majandusele valistejate muudatused sobivad, siis kingib ta sissetulekute kasu ja konkureerimisvõimaluse, kui majandusel otsused ei sobi, tuleb karm kättemaks“ rääkis Made. „Seepärast ongi raske öelda, mis tagajärjed võivad olla 1994. aastast kehtinud maksusüsteemi muutmisel.“

Lahendamist vajava probleemina tõi Made välja halli passi omanikud, keda ei ole küll lubatud parlameti valida, kuid kes mõjutavad kohalike omavalituste valimiste tulemusi.

20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid 26 aastat tagasi Eesti iseseisvuse taastamise poolt.