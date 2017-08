Ida-Virumaal toimus õigeusklike ristikäik

Õigeusklikud kogunesid pühapäeva varahommikul Ida-Virumaale Vasknarva, et pärast jumalateenistust alustada mitmekümne kilomeetri pikkust ristikäiku. See matk on usklikele omalaadne suhtlemisvõimalus Jumalaga.

19. sajandi usuteed matkiv, Jumalaema uinumise pühale pühendatud ristikäik algas Vasknarvas asuvast Kuremäe kloostri eraklast, prohvet Eelija kirikust, kust siirduti 30 kilomeetri kaugusel Kuremäel asuvasse Jumalaema Uinumise nunnakloostrisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ristiretk on oma elu raskemaks tegemine, et näidata, milline inimene ma Jumala ees olen, kuidas ma suudan raskusi taluda. Selle käigus nähakse Jumala toetust. Enne ristiretke on paljud inimesed pinges, sest kardavad seda katsumust. Samamoodi nagu tunneb enne starti ärevust sportlane. Pärast retke läbimist on aga väga hea tunne. Näiteks vanad inimesed teavad oma haigusi ja keha nõrku kohti, aga hoolimata sellest võtavad nad katsumuse ette. Retke läbimine on nendele Jumala märk, et nad pole asjatult kõigevägevamasse uskunud ja ristiinimese elu elanud," rääkis ülempreester Vjatšeslav Karjagin.

Vasknarva kiriku kroonika pajatab, et ligi paarsada aastat tagasi viidi imettegev ikoon Kuremäel asuvale Pühale mäele mööda kitsaid metsaradu ja kohati hanereas põlvili soos käies.

Tänapäeval mööda laia asfalteed kulgevale matkale oli kohale tulnud usklikke lisaks Eesti naaberriikidele ka näiteks Itaaliast, Ukrainast, Valgevenest ja Jaapanistki. Sel aastal osales ristikäigul ligi 300 inimest.