Eneseabi ja esoteerikaga tegelevad ettevõtted teenivad kuuekohalist kasumit

Holistiline treening – 2665 eurot, teadliku muutuse kunsti kursus ettevõtjatele – 490 eurot, rohelisest aventuriinist Buddha-kujuline väeese – 345 eurot. Need on mõned tooted-teenused Eesti kõige kasumlikumatest eneseabikoolitusi ja esoteerikakaupasid pakkuvatest ettevõtetest. Selle raha eest lubatakse muu hulgas “õpetust inimeste energiaväljast ja tšakratest”, “õpetada eristama oma sisemaailmas toimuvaid protsesse” ja “püüda informatsiooni läbi meie eeterkeha”. Ja inimesed maksavad, sest viimastel aastatel on selliste ettevõtete kasum hüppeliselt kasvanud, tuues parimatel juhtudel sisse sadu tuhandeid eurosid.

ERR kaardistas enam kui poolsada ettevõtet, mille tegevusala on seotud eneseabikoolituste või esoteerikakaupade müügiga. Neist ettevõtetest enam kui kolmandik tegutseb (väga) edukalt ehk kasvatas 2016. aastal üheaegselt oma müügituluga ka oma puhaskasumit.

Kõige enam puhaskasumit teenis 2016. aastal neli aastat tegutsenud ja jooga- ning nn teadliku muutuse kunsti õpetaja Ingvar Villidole kuuluv Human OÜ. Seda kogusummas 226 013 eurot, mis võrreldes 2015. aasta numbritega on enam kui viiekordne kasv. Ettevõttel, mis pakub 290–490 euro eest nn teadliku muutuse kunsti kursuseid, pole alati nõnda hästi läinud – veel 2014. aastal oli ettevõte oma tegevusega selgelt 3848 euroga miinuses.

Kuigi puhaskasumit on protsentuaalselt kõige rohkem kasvatanud Eesti turul enam kui 20 aastat tegutsenud esoteerika ja loodustoodete pood Loitsukeller, pole need numbrid Human OÜ-ga võrdväärsest klassist. 2016. aastal teenis ettevõte puhaskasumit 27 639 eurot.

Noorematest tegijatest turul on kuuekohalisi numbreid teinud ka Kuressaares ja Tallinnas tegutsev esoteerikabutiik Must Kass OÜ, mis on oma kolme tegevusaasta jooksul kasumit hüppeliselt kasvatanud. 10 601 euro puhaskasumi asemel 2014. aastal teenis Must Kass OÜ kristallide, ehete ja nn väeesemete pealt 2016. aastal puhaskasumit juba 171 450 eurot. See on kolme aasta peale umbes 16-kordne kasv.

Oma puhaskasumi numbritega jääb silma ka Holistika Instituut OÜ – nn holistilist treeningut pakkuv ettevõte –, mis pärast mõningast mõõna 2015. aastal kasvatas oma puhaskasumit 2016. aastal enam kui poole võrra, teenides koolituste müügilt 70 266 eurot.

Holistika insituut OÜ, mis on praeguseks tegutsenud juba enam kui kümme aastat, kuulub ühes Human OÜ-ga ka Eesti kõige edukamate koolitusettevõtete top 20-sse. Instituudi pakutava ja eespool mainitud holistilise treeningu 2665-eurone tasu on ainult üks osa 4-aastase õppekava kogumaksumusest; iga järgmise õppeaasta eest tuleb instituudile välja käia 2175–2400 eurot. Arvestada tuleb ka jooksvate lisakulutustega, nagu õppekirjandus, suvelaagrid jne.

“Koolitus ühendab tänapäevased transpersonaalse psühholoogia meetodid ammutuntud teadmistega inimese energiasüsteemist ja keha-vaimu seostest. Energeetilise tšakraõpetusega koos käsitletakse elulisi, kõiki inimesi puudutavaid psühholoogilisi õppetunde, mis on tšakratega seotud. Samal ajal toimub õppija enda infovälja puhastamine nii terapeutiliste kui energeetiliste tehnikate abil,” lubatakse koolituse kirjelduses.

Viimastel aastatel tugevalt pead tõstnud kristalliusk on mõjunud hästi ka ettevõttele Kristallihaldjad OÜ. Kui 2014. aastal teenis ettevõte müügitulu pealt ainult käputäie puhaskasumit – 260 eurot, siis 2016. aasta majandusaasta näitas viiekohalist kasuminumbrit summas 54 329 eurot. Peale laia valiku kristallide, nn tervenduskivide ja ehete pakub ettevõte ka kristalliteraapia eraseansse. 35–50 euro eest “eemaldavad kristallid seisvad energiad, vanad käitumismustrid ja erinevad blokeeringud. Selle kõige tulemusena hakkavad energiad liikuma Sinu jaoks õiges suunas, vastavalt Sinu sisemisele valmisolekule.”

Samaväärset puhaskasumit teenis 2016. aastal ka end selgeltnägijaks nimetava Marilyn Kerro ettevõte Mecero OÜ, mis kõige muu hulgas müüb täiskasvanutele vodoo-nukke hinnaga 350 eurot. Kerro 2012. aastal asutatud ettevõte tegutses kolm aastat tagasi veel kahjumlikult, olles 8984 euroga miinuses. Hüppeline puhaskasumi kasv saabus 2015. aastal, kui see kerkis 46 312 euroni. Juba on Kerro ettevõte teeninud ka Creditinfo AA-reitingu (väga hea) eduka Eesti ettevõttena.

Peale eelpool toodute on vähemalt viiekohaline kasuminumber ette näidata veel ettevõtetel, nagu Elumuutjad OÜ, mis tegeleb nn tervendus- ja kristalliteraapia seansside pakkumisega, aga ka 35-eurose e-posti põhise nõustamisteenuse osutamisega, mida ettevõtte omanik Jaana Kuus ise nimetab oma kodulehel “inglite sõnumiteks”. “Inglite sõnumid on personaalne, ainult sinule mõeldud tervendav seanss e-maili teel,” seisab teenuse kirjelduses.

Kaheaastase tegutsemisaja kohta on ettevõtte äri olnud kasumlik, sest 2016. aastal kasvas Elumuutjad OÜ kasum enam kui kolmandiku võrra, kui vastavad numbrid küündisid 17 577 euroni. Ei pea ainult oletama, et ettevõte on aasta jooksul müünud e-posti teel rohkem kui mõned “inglite sõnumid”.

“Olen Sinult saadud sõnumi eest väga tänulik! Sinult saadud kirjatükki olen korduvalt ja korduvalt lugenud ning püüdnud sisu enda jaoks võimalikult lahti mõelda. Alanud on ka mitmed huvitavad kehalised protsessid minu sees, mis kergitavad esile erinevaid emotsioonitulvasid, et saaksin enda negatiivsete energiatega tegeleda,” kirjutab 46-aastane naine oma tagasisides Elumuutjatele.

Kui võtta ette alles alustanud ettevõtted, kelle vanus jääb ühe aasta ümber – vaadeldud ettevõtete hulgas oli neid neli – siis tegi 2016. aastal selget kasumit neist ainult üks. Epp Petronele kuuluv ettevõte Indiast OÜ, mis pea 47 535 eurose müügitulu juures teenis esimesel tegutsemisaastal ka juba 4336 eurot puhaskasumit. Petrone poe kaubavalikusse kuulub kõik alates kividest ja pendlitest kuni raamatuteni, mis õpetavad neid enese “tervendamiseks” kasutama.

Ülejäänud ettevõtete aastane kasum jääb enamasti 3000–4000 euro ümber. Kahjumlikult lõpetasid 2016. aasta majandusaasta umbes neljandik käsitletud ettevõtetest, teine neljandik pole möödunud aasta kohta aastaaruannet esitanud.

Sotsioloog: inimestel on õnne ja rahuolu lihtsam osta kui ise teha

Nagu näitavad nii raamatupoodide müüdumate teoste edetabelid kui ka siin toodud kasuminumbrid, on eneseabi ja esoteerika eesti tarbija jaoks ühed meelisteemad. Miks? Võib ju küsida, et miks leiab tarbija, keda piimahinna tõus ajab tagajalgadele, raha eneseabikoolituste ja nn väeesemete jaoks. Tartu ülikooli tarbimissotsioloog Margit Keller selgitas, et kuivõrd need kaubad ja teenused kuuluvad justkui erinevatesse elusfääridesse, kehtivad neile ka erinevad hindamiskriteeriumid.

“Mingisuguse n-ö vaimse teenuse või teraapia ost ei kuulu esmavajaduste hulka. See pole mitte eluspüsimise asi, vaid investeering enesearengusse, tervisesse ja õnne, mille eest ilmselt ollakse valmis rohkem maksma.”

“Mingisuguse n-ö vaimse teenuse või teraapia ost ei kuulu esmavajaduste hulka. Selle puhul on tarbijasidusus ja valiku tegemiseks kulutatav aeg ja energia enamasti palju kõrgemad. See pole mitte eluspüsimise asi, vaid investeering enesearengusse, tervisesse ja õnne, mille eest ilmselt ollakse valmis rohkem maksma.”

Keller märkis, et kuivõrd tänapäevane elu on nii kiirendatud ja pingeline, loob see soodsa pinnase igasuguste tasakaalu ja õnne pakkuvate teenuste jaoks, sest kaasaegne tarbimiskultuur annab vähemalt teoreetiliselt võimaluse kommertsialiseerida mida iganes, ka õnne ja tervist.

“Kuna inimestel on vähe aega, sageli ka vähe enesedistsipliini ja argielulisi valikuid – sest töö, kool, hobid jms on inimeste päevakavad juba täitnud –, siis on lihtsam seda õnne ja rahulolu osta kui teha oma elus väga suuri ümberkorraldusi.”

Samas ei julge Keller nõustuda väitega, et keskmist tarbijat võiks seetõttu ka kohe rumalamaks nimetada. Tema sõnul näitavad uuringud, sh tarbijakaitseameti tellitud ja konjunktuuriinstituudi tehtud 2017. aasta uuring tarbijaõiguste teemal seda, et üldiselt on tarbijate enesehinnang oma teadlikkusele ning samas ka infovajadusele muutunud viimastel aastatel kõrgemaks.

“Eurobaromeetri järgi on meie tarbijate pädevus EL-i keskmiste hulgas, kuid ei saa väita, et me oleks muutunud kuidagi rumalamaks. Pigem pädevus tasapisi ikkagi kasvab.”

“Kuna inimestel on vähe aega, sageli ka vähe enesedistsipliini ja argielulisi valikuid, siis on lihtsam seda õnne ja rahulolu osta kui teha oma elus väga suuri ümberkorraldusi.”

Siiski on Kelleri sõnul iseasi see, millest me räägime – kas sellest, et inimesed tunnevad tarbijakaitseseaduse põhipunkte ja teavad, kuhu pretensiooni esitada, või sellest, et nad aduvad, missugune on kristallide mõju või mõju puudumine inimese tervisele ja kas nende eest on adekvaatne maksta summa X või Y või üldse mitte. “Toda viimast mõõta on väga keeruline. Usu küsimus.”

Peale selle oletab ta, et kaudselt on siin seos ka sellega, et eestlased on rahvana suhteliselt vähereligioossed selle traditsioonilises mõttes. Saar Polli 2015. aasta uuringu “Elust, usust ja usuelust” järgi 66 protsenti nõustub või pigem nõustub, et on olemas “mingi kõrgem vägi või elujõud või energia”. Vaimsesse enesearengusse ja enesesisendusse usub või pigem usub 46 protsenti vastanutest. Aitavatesse ja kaitsvatesse inglitesse usub või pigem usub 54 protsenti vastanuist. “Need on piisavalt suured sihtrühmad, et nendele teenuseid turundada ja kasumit teenida,” ütles Keller.