Üle Eesti tähistati taasiseseisvumispäeva

Tartus tähistati pidupäeva tseremooniaga Kalevipoja ausamba juures. Kõlama jäi Maarja koguduse õpetaja Joona Toivaneni mõte, et me oleme nii vabad, kui vabad on inimesed meie ümber. Sajakonnale kohaletulnule esines Puhkpilliorkester Tartu ja Tartu Noortekoor.

Järvamaal Koeru alevikus tähistati taasiseseisvumise päeva Vabaduse pargi ja võidutule altari avamisega. Vabadussõja ausammas Koerus taastati juba 19 aastat tagasi, kuid idee anda pargile nüüdisaegne ilme, rajada korralikud jalgteed, paigaldada valgustus ja uued istepingid, tekkis vallarahval Eesti riigi läheneva sajanda sünnipäeva puhul.

Muhus Koguva külas lavastas Saaremaa Sõjavara selts lahingu, mis toimus küll ligi 100 aastat tagasi, aga mille tulemus võis olla just see, et me saame täna tähistada nii 20. augustit riigipühana ja ka järgmisel aastal Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Esimese maailmasõja ühel suuremal meredessant-operatsioonil 1917. aasta oktoobris vallutas keiserliku Saksamaa armee Tsaari-Venemaalt Saaremaa, Muhumaa ja Hiiumaa. Pühapäeval etendati sakslaste dessanti merelt Muhu saarele Koguva külla, mis sajand tagasi lõppes kogu saare vallutamisega.