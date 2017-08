Valgas abiellusid pärimuspulmas Kreutzwald ja Prii

Pulmapäeval tehti kaasa traditsioonid pruudi ja peiu kodus. Pulmi, kus neid kõiki järgitaks, ei peeta Eestis juba ammu, kuid mõnd osa soovivad paljud pruutpaarid oma kõige tähtsamal päeval tavaliselt siiski meenutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Osa noorpaare soovib ameteid jagada, tegelikult on see samuti 19.sajandi komme, mis on tänapäevastatud ära. Nagu ka pulmarongi peatamine," ütles pulmavana Priit Oks.

Sõrmuste vahetamise tseremoonia järel toimusid neiupõlvest ja poisieast väljatõstmine, tanutamine ja põlletamine ning sülelapse hüpitamine. Harjumaal elavad Päivi-Pääsu Kreutzwald ja Kristjan Prii valiti pärimuspulma noorpaariks 17 kandidaaadi seast.

"Kindlasti paremini teame Eesti pärimustraditsioone kui keskmised eestlased," ütles Päivi-Pääsu Kreutzwald-Prii.

"Oleme mõlemad kaitseliitlased ja tundub ka ainuõige tegevus olema, et jälgida Eesti vanu traditsioone ja kombeid. Ei pea kogu aeg kaasa minema igasuguse välismaa asjaga, tasub meenutada enda oma ja üle korrata," sõnas Kristjan Prii.

Pulmapäeva juure kuulusid tarvilik nõu pulmatohtri saunas, käsitöö õpitoad ja toit.

Enne pidu uuriti Valga muuseumis eesti pulmatraditsioone, käidi kosjas, õpiti selgeks regilaulud ja tantsud.

"Paljud arvavad, et pärimuslik pulm ongi see, kui pulmas on linased riided, sült, pika laua taga istumine ja rahvuslik muusika. Kahjuks kombed ja selle mõtestatus jäetakse tagaplaanile," lausus Valga muuseumi programmijuht Marju Rebane.

Täna vanamoodi abiellunud Päivi-Pääsu Kreutzwald ja Kristjan Prii usuvad, et neil õnnestub kombestiku taga peituvaid soove ka hinges ja igapäevaelus edasi kanda. Ikka koos.