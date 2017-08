USA sõjalaev põrkas kokku tankeriga, 10 mereväelast on kadunud

"Raketihävitaja USS John S. McCain (DDG 56) osales 21. augustil Malaka väinast ja Singapurist ida pool kokkupõrkes kaubalaevaga Alnic MC," seisab USA mereväe avalduses.

"Hetkel on kadunud kümme ja vigastatud viis meremeest," märkis merevägi. "Esialgsed andmed viitavad, et John S. McCain sai vigastusi vasaku parda pool ahtris. Koostöös kohalike võimudega on käimas on otsingu- ja päästeoperatsioonid."

Rohkem üksikasju avalduses ei täpsustatud.

Kokkupõrge leidis aset kell 5.24 hommikul, kui laev oli teel Singapuri sadamasse.

Alnic MC on 183 meetri pikkune Libeeria lipu all seilav tanker. USA mereväealus aga kannab vabariiklasest senaatori ja Vietnami sõja veterani John McCaini nime.

Ööl vastu 17. juunit põrkas USA raketihävitaja USS Fitzgerald põrkas Yokosukast 103 kilomeetrit edelas kokku Filipiinide konteinerlaevaga ACX Crystal.

Õnnetuses sai surma seitse Ühendriikide meremeest.