Anvelt: politsei sihikindel tegutsemine on fentanüüli levikut vähendanud

"Selgelt on näha, kuidas hukkunute arv väheneb ja üks oluline tegur selle taga on politsei sihikindel tegutsemine pakkumuse vähendamiseks ehk nii narkootikumi maaletoojate kui ka edasimüüjate tabamine, samuti võitlus tänavadiilerlusega," kirjutas siseminister Andres Anvelt Postimehes avaldatud arvamusloos.

Koos müüjate püüdmisega on kasvanud äravõetavad kogused ning sealjuures ei pea Anvelt sõnul paika väide, justkui tegeleks politsei peamiselt kanepiga.

"Kui arvestada konfiskeeritud ainete hulk ümber doosideks, on selgelt näha, et konfiskeeritud sünteetilist ainete (sh fentanüül) dooside arv on suurem kui konfiskeeritud kanepist saadavate dooside arv. See oli nii 2015. aastal ja on olnud ka tänavu seitsme kuu jooksul," märkis Anvelt.