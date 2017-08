Läti ostab Taanilt Stingeri õhutõrjesüsteeme

Õhutõrjesüsteemide hankimiseks kuluvat summat minister ei maininud, vahendas LETA.

"Summa ei ole liiga suur, kuid me saame märkimisväärse koguse relvastust," rõhutas ta.

Kaitseminister lausus, et ta on tehingu sõlmimise üle uhke. "See on väga tähtis areng meie relvajõudude jaoks... Me oleme võimelised oma riiki efektiivsemalt kaitsma, kui vajadus selle järele peaks tekkima," selgitas ta.

Bergmanis lisas, et Stingerid tarnitakse Lätti käesoleval aastal või hiljemalt järgmise aasta alguses.

1981. aastal USA-s välja töötatud FIM-92 Stinger on pind-õhk-tüüpi rakett, mis kasutab sihtimiseks infrapunakiirgust ning seda kasutatakse õhutõrjes umbes 30 riigis.