Hispaania politseinikud lasid Barcelona rünnaku väidetava sooritaja maha

Sündmused Subiratsi asula lähistel said alguse, kui üks naine teatas politseile kahtlaselt käituvast mehest. Sündmuskohale saabunud politseinikud kohtasid pommivesti sarnast asja kandvat meest ning vastasseisu käigus lasti mees maha, vahendas Reuters.

Alguses võimud tema nime ei kinnitanud ning meedias liikus juhtunu asjus erinevaid versioone. Samuti tuli pommivesti sarnast eset pommiroboti abil uurida.

Hiljem aga saabus ametlik kinnitus, et maha lastu näol on tegu Abouyaaqoubi ehk Kataloonia terrorirünnakud korraldanud grupi väidetavalt viimase vabaduses viibiva liikmega.

Terrorirünnakutes hukkunute arv kerkis viieteistkümneni

Kataloonia terrorirünnakutes hukkunute arv kerkis esmaspäeval viieteistkümneni, sest põgeneva Abouyaaqoubi poolt kasutatud sõidukist leitud surnukehal olid noahaavad. Varem arvasid politseinikud, et mees sai tulevahetuses kõrvalise isikuna surma, vahendas The Local.

Terrorirünnakutes sai viga rohkem kui 120 inimest.

Hispaania politsei teatas varem, et otsib endiselt meest, keda peetakse eelmisel nädalal Barcelonas ja Cambrilsis 14 ohvrit nõudnud terrorirünnakud korraldanud raku viimaseks liikmeks.

Esmaspäeval jätkus politseioperatsioon Hispaania kirdeosas Prantsusmaa piirialal.

Politsei on keeldunud otsitava isikut avalikustamast, ajakirjanduse teatel on tegemist 22-aastase marokolase Younes Abouyaaquoubiga, kes kahtlustuse kohaselt juhtis neljapäeval Barcelona Las Ramblase promenaadil rahva sekka sõitnud kaubikut.

Politsei teatel korraldas rünnaku 12-liikmeline rühmitus, mille kõik liikmed olid seotud Ripolli väikelinnaga Hispaania põhjaosas.

Hispaania politsei tuvastas Barcelona rünnakuauto juhi

Hispaania politsei teatas hiljem esmaspäeval, et on teinud kindlaks neljapäeval Barcelona La Ramblasel inimeste sekka sõitnud kaubiku juhi.

Kataloonia politsei teatas autojuhi kindlakstegemisest Twitteris, kuid ei avaldanud tema nime.

Kataloonia siseminister Joaquim Forn ütles kohalikule raadiole, et "kõik viitab sellele, et kaubiku roolis oli Younes Abouyaaqoub".

Hispaania võimud edastasid esmaspäeval Europolile eelmisel nädalal kaubikuga rahva sekka sõitnud terroristi isikuandmed, mis võimaldab käivitada üleeuroopalise otsingu, teatas Kataloonia regionaalvalitsus.

"Teatame Euroopa politseijõududele selle isiku andmed, kuna teda otsitakse ilmselt taga kõigis Euroopa riikides," ütles Kataloonia siseminister Forn raadiousutluses.

