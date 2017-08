Valimisteks on inimestele kingitud ikka igasugust kraami. Suuremate avaliku rahaga valmivate objektide rajamised ja ürituste korraldamised on küll langenud sageli valimiste-eelsele ajale, kuid seda on seni püütud teha varjatult. Ida-Virumaal on viimasel ajal tehtud valija taskust tuleva rahaga kingitusi suisa avalikult. Rene Kundla kommentaar