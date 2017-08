Valimistel kandideerivad kõik ministrid peale Ratase ja Luige

Teistest IRL-i ministritest kandideerib sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Järvamaal, rahandusminister Toomas Tõniste Viimsis, justiitsminister Urmas Reinsalu ja keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler Tallinnas.

IRL-i peaksekretär Priit Sibul ütles ministrite kandideerimise kohta, et IRL suhtub valimisvõitlusse täie tõsidusega valimisvõitlusse.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski on kinnitanud, et kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas ja sama teevad ka ülejäänud sotside ministrid.

"Me peame kindlasti vajalikuks, et Tallinna valitsemisel lõpuks pööre toimuks, seega lähme valimistele maksimaalsete jõududega, mis meil välja panna. See tähendab, et Tallinnas kandideerivad ka Indrek Saar, Sven Mikser, Andres Anvelt, Eiki Nestor ja palju teised, et meie meeskonda toetada," on Ossinovski öelnud usutluses Eesti Päevalehele.

Keskerakonna ministrite kandideerimine oli selge juba mais.

Haridusminister Mailis Reps ja riigihalduse minister Mihhail Korb on juba nimetatud vastavalt Nõmme ja Kesklinna valimisringkondade esinumbriteks. Maaeluminister Tarmo Tamm kinnitas, kandideerib kohalikel valimistel oma kodulinnas Põlvas. Majandusminister kandideerib Kadri Simsoni Pärnus, olleks ka linnapea kandidaat ja ta on lubatud linnapeaks saades ministriametist loobuda.

Peaminister Jüri Ratas kohalike omavalitsuste valimistel ei kandideeri. "On olnud ja jätkub hea tava, et peaminister kohalike omavalitsuste valimistel ei osale," ütles Keskerakonna pressiesindaja.