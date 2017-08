Taani leiutaja sõnul suri Rootsi ajakirjanik allveelaevaõnnetuses

Taani politsei edastas esmaspäeval teate, mille kohaselt ütles leiutaja Peter Madsen ülekuulamisel, et rootslannast ajakirjanik Kim Wall sai tema allveelaeva pardal toimunud õnnetuses surma ning et ta mattis naise merre.

"Süüdistatav ütles politseile ja kohtule, et allveelaeva pardal toimus õnnetus, mis põhjustas Kim Walli surma, ning et seejärel mattis ta naise täpsemalt määratlemata kohta kuskil Køge lahes. Kopenhaageni politsei saab lisaks kinnitada, et hetkel esitatud süüdistused on endiselt jõus. Muud informatsiooni juhtumi uurimise kohta ei anta, sest juurdlus on kinnine," vahendas The Local Kopenhaageni politsei pressiteadet.

Walli surnukeha otsimist jätkavad nii Taani kui ka Rootsi võimud.

Wall on teadmata kadunud alates hetkest, mil ta läks 10. augusti õhtul Kopenhaagenis Madseni ehitatud allveelaeva pardale. Põhjuseks oli see, et Wall oli tegemas leiutajast uudislugu.

Võimud hakkasid allveelaeva otsima järgmise päeva hommikul, kui Walli elukaaslane teatas, et naine on kadunuks jäänud.

Allveelaeva asukoht tuvastati sama päeva õhtupoolikul, mil Madsen teatas, et ta on teel sadama poole. Seejärel aga allveelaev uppus. Leiutaja päästeti, kuid ajakirjanik on endiselt kadunud, sest Öresundi väina põhjast kaldale toodud allveelaevast teda ei leitud.

Madsen väitis esialgu, et ta jättis Walli Kopenhaageni sadama lähistele - täpsemalt Refshaleøeni saarele - juba 10. augusti õhtul. Samas muutis ta oma selgitusi pärast seda, kui sai selgeks, et kogu sadama piirkond on valvekaamerate vaateväljas.

46-aastane Madsen on maailmakuulus amatöörist raketi- ja allveelaevaleiutaja, kes veedab palju aega oma Kopenhaagenis asuvas laboratooriumis.

Uppunud UC3 Nautilus on üks maailma suuremaid amatööri poolt ehitatud allveelaevu. Madsenil õnnestus allveelaev ehitada ühisrahastusprojekti abil.

UC3 Nautilus lasti esimest korda vette 2008. aastal ning pärast seda on sellega käinud sõitmas mitmed ajakirjanikud.