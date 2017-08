Videod: Big Beni kell lõi viimast korda enne nelja-aastast remonti

Torni kutsutakse alates 2012. aastast kuninganna Elizabeth II auks ka Elizabethi torniks ning selle neli aastat kestev renoveerimine läheb maksma 29 miljonit naelsterlingit (ligi 32 miljonit eurot), vahendasid BBC ja Guardian.

Mitmed poliitikud on väljendanud muret selle pärast, et Londoni sümboliks saanud kell vaikib renoveerimistööde tõttu lausa neljaks aastaks. Seetõttu tegeleb teemaga ka parlamendi komisjon ning pole välistatud võimalus, et kella järgmist löömist ei pea siiski neli aastat ootama.

Esmaspäeval toimunud viimast kellalööki enne pikka pausi kogunes Westminsteri palee juurde jälgima suur hulk inimesi, nende seas ka hulk parlamendisaadikuid.

Westminsteri palee sai oma praeguse neogooti stiilis välimuse aastatel 1840-1870. Big Ben ja seal asuv kell said valmis 1859. aasta mais.

#BigBen chimes for last time in 4 years before falling silent for repairs. (It'll still sound for important events) https://t.co/vTxo5lK0TT pic.twitter.com/TvZ70bIV3M — BBC News (UK) (@BBCNews) August 21, 2017

Big Ben's bongs have sounded the hour for the final time until 2021 time while it undergoes conservation work pic.twitter.com/hQ52BhdBuy — Sky News (@SkyNews) August 21, 2017