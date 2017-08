Izmailova: riigikogu valimistel on rohelised tagasi pildil

"See oli volikogu strateegiline otsus ja kindel veendumus, et 2019. aasta riigikogu valimisteks oleks hea ettevalmistus ja olla tagasi pildis. Seepärast oleme oma erakonna nimekirjaga väljas," ütles Izmailova vastuseks Indrek Kiisleri küsimusele, et miks nad kellegiga ei liitunud, kuna see tooks parema valimistulemuse.

Izmailova märkis, et nende vaated ühtivad suuresti valimislliduga Vaba Tallinna Kodanik ning nendega on kavas koostööd teha. "Teeme koostööd kõigiga, kelle arvamus meie omaga ühtib."

Roheliste üheks valimisloosungiks on kodanikupalk, mida Izmailova sõnul võiks pilootprojektina Tallinnas katsetada. "On vaja teada saada, kuidas selline asi inimeste elu mõjutab. Kui vaatame arenguid maailmas, siis inimestel jääb tööd vähemaks, masinad võtavad töö üle. Vaja on olla selleks valmis."

Kodanikupalk on Izmailova sõnul seotud ka rohelise mõtteviisiga, et energiakasutust optimeerida. Tallinnas Izmailova sõnul rahapuudust pole, vaja on raha vaid õigete asjade jaoks eraldada.

Ta pakkus, et Tallinna linnaeelarve suuruseks on umbes 60 miljonit eurot. Tegelikult on Tallinna 2017. aasta eelarve kümme korda suurem - 655,3 miljonit eurot.

Samuti on rohelised seisukohal, et lamellrehve kasutatavate autodele tuleks anda parkimissoodustust, kuna need tekitavad naastrehvidest vähem õhusaastet. Samuti tuleb Izmailova sõnul ühistranpordi kasutamine muuta nii mugavaks, et inimesele ei tuleks mõttesegi linnas autot kasutada.