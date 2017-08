Sipilä: valedel alustel Soome saabunuid tuleb kiiremini välja saata

Soome peaminister Juha Sipilä ütles esmaspäeval suursaadikutele peetud kõnes, et Soome aitab ka edaspidi rahvusvahelist abi vajavaid inimesi hoolimata riigi raskest majanduslikust olukorrast. Samas rõhutas ta, et Soome saabuvate inimeste abivajadus peab olema "tõeline".

"Me võtame vastu varjupaigataotlejaid ja pagulasi. Kuid samal ajal peame me tegema kõik, mis võimalik, tagamaks, et Soome saabuvad inimesed on tulnud tõeliselt ohtlikust keskkonnast," selgitas peaminister Yle teatel.

"Ning kui nii ei ole, peavad meil olema kiired meetmed, et saata riigist välja inimesed, kes on tulnud Soome valede põhjendustega. Me peame olema suutelised süsteemi väärkasutajaid varem tuvastama," jätkas Sipilä.

Sipilä nentis, et valitsus märkis oma ametiaja vahekokkuvõttes julgeoleku kriitilist tähelepanu vajavaks teemaks. Kui Turu noarünnaku menetlus seda eeldab, tuleb ka uusi meetmeid kasutusele võtta, lausus peaminister.