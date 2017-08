Turu kannatanuid aidanud afgaanist kirjutanud ajakirjanik saab ähvardusi

Ajakirjanik Rebekka Härkönen kirjutas pühapäeval pikema loo Afganistanist pärit varjupaigataotlejast Ahmad Hosseinist, kes õpib parajasti Turu linnas sotsiaaltöötajaks. Kui ta reede õhtul Kauppatoril viibis ja parajasti bussipeatuse poole liikus, nägi ta pealt, kuidas kahe noaga relvastatud mees inimesi pussitama hakkas.

Tema ja tema sõber asusid põgenevat ründajat jälitama, põgenev ründaja aga pussitas põgenedes veel inimesi. Hosseini aga jätkas kurjategija jälitamist. Ründajat oli samal ajal jälitamas ka teisi inimesi, nii soomlasi kui ka välismaalasi, ning osa neist olid üritanud end relvastada toolide või muude kätte juhtunud esemetega. Peagi õnnestus politseinikel aga ründajat tulistada ning seejärel asus Hosseini vigastatuid aitama. Ajakirjanikule intervjuud andes oli Hosseini särk endiselt verine, sest ta oli pärast juhtunut ööbinud oma tuttavate juures ega polnud jõudnud veel oma ühiselamusse riideid vahetama. Veri sattus noormehe särgile, kui ta üritas kuni meedikute saabumiseni ühe pussitada saanud naise verejooksu peatada.

Soome meedias on ka teistes artiklites pööratud tähelepanu sellele, et nii pussitajale vastu astunud isikute kui ka vigastatute seas oli immigrandi taustaga inimesi - näiteks Turu ettevõtja Hasan Alazawii ja Rootsist tulnud turist Hassan Zubier. Mõlemad mehed üritasid ründajat takistada ja kannatanuid aidata ning said seetõttu ka ise vigastada.

Paraku aga ei võetud vähemalt Härköneni uudist mõnede lugejate poolt hästi vastu ning ajakirjanikule saabus sadu solvava või ähvardava sisuga teateid. Samuti avaldas paremäärmusluses süüdistatud portaal MV-lehti loo, milles väideti, et Hosseini tegelikult ei aidanud kedagi, loo juures aga avaldati foto, mis oli pärit üleüldse ühest teisest olukorras. Samas oli Härkönen kontrollinud Hosseinit puudutavat informatsiooni mitmetest allikatest ning sellest, kuidas noormees üht kannatanut aitab, on olemas ka valvekaamera materjale.

Politsei on teatanud, et uurib ajakirjaniku vastu suunatud vihakampaaniat sõltumata sellest, kas Härkönen seda ise soovib või mitte. Ajakirjanik ise on politsei poole pöördunud ainult selleks, et paluda oma intervjueeritava ehk Hosseini jaoks täiendavat kaitset.