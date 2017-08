Merkel osaleb Tallinnas 29. septembril toimuval tippkohtumisel

Seda, et Saksamaad esindab sellel kohtumisel liidukantsler Merkel, kinnitas esmaspäeval ERR-i uudisteportaalile riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

EL-i nõukogu eesistujariik Eesti korraldab koostöös Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoniga 29. septembril Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise, millel osalevad ELi riigipead ja valitsusjuhid.

Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumine on platvorm kõrgetasemeliste arutelude algatamiseks digitaalse innovatsiooni edasiste plaanide üle, et Euroopa püsiks tehnoloogilises arengus esirinnas ning saaks järgnevate aastate jooksul ülemaailmseks digitaalseks liidriks.

Seda, kelle iga liikmesriik kohtumisele oma maad esindama saadab, sõltub praktikas aga erinevatest asjaoludest ning seega pole täielikult kindel, et kõiki riike esindavad Tallinnas just nimelt riigipead või valitsusjuhid.

Merkeli puhul on see nüüd kinnituse saanud, kusjuures tema esindab Saksamaad ka sellisel juhul, kui ta pärast 24. septembril toimuvaid parlamendivalimisi liidukantsleriks ei saa, sest uue valitsuse moodustamiseni täidab valitsusjuhi kohuseid endiselt tema. Samas on tõenäosus, et Merkel liidukantsleriks ei jää, üsnagi väike, sest arvamusküsitlused prognoosivad talle kindlat võitu ning peamiseks küsimuseks on hetkel pigem see, kellega täpsemalt ta uue valitsuskoalitsiooni moodustab.

Kusjuures valimisvõidu korral oleks Eesti külastamine Merkeli jaoks tõenäoliselt esimeseks välisvisiidiks pärast valimisi.

29. septembri kohtumisest võtab tõenäoliselt osa ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kelle jaoks oleks see esimeseks Eesti-visiidiks.