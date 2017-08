Erdogan: Türgi-Iraani operatsioon kurdide vastu on alati päevakorras

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles esmaspäeval, et Türgi-Iraani ühisoperatsioon kurdi võitlejate vastu on "alati päevakorras".

Vaid nädal varem käis Iraani relvajõudude juht Ankaras harvaesineval visiidil läbirääkimisi pidamas.

"Ühisoperatsiooni korraldamine Iraaniga endast ohtu kujutavate terroriorganisatsioonide vastu on alati päevakorras," ütles Erdoğan Istanbulis ajakirjanikele, viidates põrandaalusele Kurdistani Töölisparteile (PKK) ning Iraanis asuvale Kurdistani Vaba Elu Parteile (PJAK), millel on tihedad sidemed PKK-ga.

Eelmisel nädalal külastas Türgit Iraani relvajõudude staabiülem kindral Mohammad Hossein Bagheri, kohtumistel oli kõne all koostöö äärmuslaste vastu. Bagheri tegi visiidi ajal Ankarale "üllatusettepaneku" alustada ühisoperatsiooni kurdi äärmuslaste vastu Iraagi põhjaosas Kandili ja Sinjari piirkondades, kirjutas esmaspäeval Türgi ajaleht Türkiye.

Ajalehe väitel tuli ettepanek Ankarale üllatusena, sest Türgi võimud on aastaid kurtnud, et Iraan on jätnud Türgi võitluses PKK-ga üksi.

Erdoğan kinnitas, et kahe riigi sõjaväejuhid arutasid koostööd kurdi äärmuslaste vastu. "See töö jätkub, kuna te teate, et terroriorganisatsioonil PKK on Iraanis kandepind," ütles president. "Nad põhjustavad meile ja Iraanile alati kahju. Me teeme koostööd, sest usume, et kui kaks riiki koos töötavad, on võimalik saavutada tulemus palju lühema aja jooksul."

Türgi on võidelnud PKK-ga aastakümneid, Iraani julgeolekujõud on võidelnud selle sõsarorganisatsiooniga. Nii PKK-l kui ka PJAK-il on baasid naaberriigis Iraagis.