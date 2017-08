Koraalimaraton lõpetati edukalt tund aega plaanitust varem

Kui esialgu oli koraalimaraton ette nähtud 36-tunnisena, siis esmaspäeva jooksul läksid laulud veidi tempokamalt ja 484 kirikulaulu olid esitatud kella 19-ks ehk tunni võrra plaanitust varem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koraalimaratoniga tähistati veerandsaja aasta möödumist praeguse "Kiriku laulu- ja palveraamatu" ilmumisest, 500 aasta möödumist luterliku reformatsiooni algusest ning juhiti tähelepanu ka uue lauluraamatu ettevalmistustöödele.

"Noh, eks ta ongi maraton. Me küll vahepeal pidurdasime selles mõttes, et olid vahepeal psalmilaulud, aga ilmselt lauldakse praegu koraale kiiremini kui siis sel ajal, kui neid mõõdetud on ja sellepärast tekib siis see väike ajavahe," selgitas piiskop Tiit Salumäe.