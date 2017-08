Teisipäevane ilm on jahe ja sajuhoogudega

Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma ja seda eelkõige öö hakul. Siin-seal tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur 9..11, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommik on vaikne. Sadada võib eelkõige Lääne-Eestis, Liivi lahe ümbruses pole välistatud äike. Õhusooja on 10 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Päeval sajab kord siin, kord seal hoovihma, on ka äikest ja siis on sajuhood tugevad. Tuul on nõrk, rünksajupilvede all võib aga tugevamaid puhanguid teha. Õhusooja 16..20 kraadi.

Õhtul tõmbub taevas selgemaks ja sajuhooge on vaid üksikuid. Põhjakaare tuul on nõrk, rannikul kuni 7 meetrit sekundis. Õhusooja on 14 kuni 17 kraadi.