Merkel kritiseeris Schröderit Vene naftafirma juhatusse mineku eest

Samuti kinnitas Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidu (CDU) juht Merkel, et tal ei ole pärast liidukantsleriks olemist kavas hakata tööle mõne suurettevõtte heaks. Kuid ennekõike keskendub ta 24. septembril toimuvatele parlamendivalimistele, vahendas Reuters.

"Ma ei arva, et see, mida härra Schröder teeb, on OK," lausus ta.

Vene valitsus nimetas president Vladimir Putini lähedase sõbra Gerhard Schröderi Rosneft juhatusse eelmisel nädalal.

Schröder oli üks seitsmest nominendist peaminister Dmitri Medvedevi allkirjastatud määruses. Aktsionärid hääletavad nimede üle septembris. Ühtlasi suurendatakse Rosnefti juhatust üheksalt 11 liikmele.

Schröder nimetati Rosnefti juhatuse nõunikuks.

Reedel allkirjastatud määruses on Putini lähedane liitlane Igor Setšin nimetatud Rosnefti peadirektoriks, Kremli ametnik Andrei Beloussov ja energiaminister Aleksandr Novak riigi esindajateks juhatuses.

Venemaa suurima naftatootja Rosneft aktsiatest 50 protsenti kuulub riigile.

Sotsiaaldemokraat Schröder, kes oli kantsler aastatel 1998-2005 tähistas Ukrania kriisi ajal oma 70. juubelit Peterburis. Ta oli avalikult vastu sanktsioonide kehtestamisele Venemaa vastu seoses Ukraina kriisiga.

Kantslerina toetas ta Nord Stream torujuhtmeprojekti, mis allkirjastati tema ametiaja viimastel päevadel.

Schröderi tegevus Venemaa suunal on ka varem Saksamaal ja mujal Euroopas kriitikat pälvinud. Märkimata pole jäänud ka asjaolu, et samal ajal, kui Schröder asus Rosnefti juhatusse, teevad tema kodumaa võimuorganid pingutusi, et tõrjuda Venemaa katseid sekkuda Saksa parlamendivalimiste protsessi.