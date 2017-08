Soome noarünnaku korraldajat kahtlustati Saksamaal kuritegudes

Maroko päritolu Mechkah kasutas muu hulgas mitmeid valeidentiteete ja teda kahtlustati vägivallarünnakus Neussi linnas.

Enne Turu linnas naiste pussitamist polnud meest siiski terrorismikuritegudes kahtlustatud.

Soomes peale Mechkahi kinni võetud neljast marokolasest on veel kaks Saksa politseile tuttavad. Ühte marokolast kahtlustatakse röövis ja teist varguses. Peale selle on üks neist samuti varasemalt mitmel korral kasutanud võltsitud isikuandmeid.

Saksamaa siseministeeriumi esindaja Annegrett Korff ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et Mechkah saabus koos teiste põgenikega Saksamaale 2015. aasta lõpus ja lahkus riigist 2016. aasta alguses. Saksamaal ta asüüli ei taotlenud.

Korff lisas, et 2015. aasta lõpus oli ründaja Saksa ametivõimude huviorbiidis, kuid selle põhjust ta ei avaldanud.

Soome kriminaalpolitsei ülem Robin Lardot kinnitas varem päeval, et Turu pussitamiste peakahtlusalune oli saanud Soomelt oma varjupaigataotluse kohta otsuse, mille mees on edasi kaevanud.

"Kinnitan, et peakahtlusalusel on Soomes käimas varjupaigaprotsess. Tema saadud otsuse peale on esitatud kaebus ja protsess on endiselt pooleli," lausus Lardot.

Marokolasest peakahtlusalune tuli varjupaigataotlejana Soome 2016. aastal.

Soome maakohus arutab teisipäeval politsei taotlust reedese Turu noarünnaku peakahtlusaluse vahistamiseks. Kohtuistung algab teisipäeval kell 11.00 videoühenduse vahendusel.

Turu terrorirünnakus sai surma kaks ja haavata kaheksa inimest.