USA kaitseminister teatas vägede arvu suurendamisest Afganistanis

Mattis tegi avalduse pärast president Donald Trumpi kõnet olukorrast Afganistanis. Valge Maja teatel andis Trump Mattisele volitused 3900 lisasõduri saatmiseks Afganistani.

"Ma olen andnud ülemjuhatusele käsu asuda tegema ettevalmistusi presidendi strateegia elluviimiseks," ütles Mattis.

"Me kavatseme selles osas nõu pidada NATO peasekretäri ja meie teiste liitlastega, kellest mitmed on juba pühendunud vägede arvu suurendamisele," lisas Mattis.

Trump ei taha korrata Iraagi vigu

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval oma Afganistani strateegiat avavas kõnes, et kõige tähtsam on seal mitte korrata Iraagis tehtud vigu ja läbikaalumata lahkumine looks võimuvaakumi, mida kasutaksid ära pühasõdalased.

"Läbimõtlematu lahkumise tagajärjed on ennustatavad ja vastuvõetamatud. See looks vaakumi, mille täidaksid terroristid, kelle seas Islamiriik ja Al-Qaeda nagu see juhtus enne 11. septembri rünnakuid. Sama juhtus ka USA vägede Iraagist tagasitõmbumisel, kus islamistid hõivasid suuri alasid," ütles Trump.

Trump toonitas ühtlasi, et Afganistan ja Pakistan on terroristide jaoks omamoodi turvasadamad ja selline asi tuleb kiiremas korras ära lõpetada. Ära tuleb hoida ka tuumarelvade sattumine terroristide kätte.

USA president hoiatas ühtlasi Afganistani võime, et USA toetus ei ole tingimusteta.

"USA jätkab koostööd Afganistani võimudega niikaua, kui me näeme seal otsustavust ja arenguid. Kuid meie panustamine ei ole lõputu ja see pole mingisugune tingimusteta tühi tšekk. Ameeriklased tahavad näha tõelisi reforme ja tulemusi," ütles Trump.

Trumpi valitsus on tegelnud pikka aega uue plaani koostamisega, esialgse kava kohaselt pidanuks see valmima juuli keskel. Esmaspäeval avalikustatud plaan puudutab lisaks Afganistanile ka Aasia lõunaosa.