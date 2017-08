Simson: ettevõtjad loodavad liigselt maksukingitustele

Majandusminister Kadri Simson ütles, et Eesti ettevõtjatele on aastaid pähe tambitud, nagu seisaks nende huvide eest vaid Reformierakond, kuid aru tuleks hoopis saada, et tähtsad pole mitte maksukingitused, vaid tugev riik ja õnnelikud töötajad.

"Kui nad rahulikult vaataksid, mida praegune valitsus on käima tõmmanud, siis nende trots võiks kaduda või lausa tunnustuseks muutuda. See oleks samm euroopalikkuse poole, kui ettevõtjad ei hinda ainult maksukingitusi, vaid seda, et neile luuakse keskkond, kus töötajatel on hea tööd teha ja kus on hea taristu," rääkis Simson Postimehele.

"Kõige rohkem hädaldavadki ettevõtjate esindusorganisatsioonide palgalised töötajad, kellele ettevõtted on andnud töökäsu. Üks selline on näiteks toiduainetööstuse liidu juht, kelle sõnavõttudest jääb mulje, et eestlased peale õlle ja limonaadi muud ei tarbigi," ütles majandusminister.