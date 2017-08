Sundüürnike hääled panevad valitsuse kahjude hüvitamist analüüsima

Teisipäeval tuleb taas kokku omandireformi komisjon, et arutada Eesti üürnike liidu (EÜL) ettepanekut, et riik hüvitaks kahjud omandireformi käigus oma kodust ilmajäänutele.

Riigihalduse minister Jaak Aab lubab teha ettepaneku tellida õiguslik analüüs selle kohta, kas ja kuidas oleks võimalik koostada kahju kannatanud isikute register, kirjutas Eesti Päevaleht.

„Minu ettepanek on analüüsida kõigepealt juriidilist tausta,” selgitas Aab. Sellest analüüsist peaksid tema arvates lähtuma ettepanekud, mida edasi teha. „Kas tuleks registreid koostada ja kes peaks sinna kuuluma, sest praegu pole seegi päris selge,” ütles ta.

EÜL on valmis kirjutanud seaduseelnõu projekti, mis kajastab nende ettekujutust sellest, kuidas peaks kahjusid hüvitama. Lühidalt kokku võttes tuleks nende arvates kõigepealt luua register, kuhu inimesed saaksid kirja panna oma kahjunõuded (sealhulgas uue korteri jaoks võetud pangalaenu intressid, tervisemured ja moraalse kahju hinnangu).

Seejärel peaks need nõuded üle kontrollima ja hüvitama. Eelnõu projektis on kirjas ka see, et varalise kahju hüvitamise vahendid peaksid tulema riigieelarvest või ka riigi võlakirjade müügist.