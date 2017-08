Steinmeier: ajalugu ei peaks kasutama relvana

Loole on lisatud video kõnest originaalheliga ehk saksa keeles.

Steinmeier nentis oma sõnavõttu alustades, et 23. august omab kahetist sümboolset tähendust - ühest küljest sõlmiti sellel kuupäeval Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, teisalt sai 1989. aastal samal kuupäeval Balti keti abil selgeks, et Molotov-Ribbentropi paktiga alanud pime ajastu on läbi saamas. Sellel põhjusel on see kuupäev sobilik mälestuspäevaks ka mujal Euroopas, arvas Saksamaa president.

Steinmeier rõhutas, et Euroopa Liit loodi just nimelt alternatiivina Teise maailmasõja katastroofile - alternatiivina sõjale ja pidurdamatule natsionalismile. Seeläbi oleme me saanud ka uue kogukonna.

Samuti lausus Steinmeier, et kuigi igapäevases vestluses räägitakse sageli suurtest ja väikestest liikmesriikidest, "suurest" Saksamaast ja "väikesest" Eestist, siis tänasel päeval tunneb ta sakslasena end väiksena, kui ta imetleb Balti riikide julgust luua uut tulevikku.

23. augusti sümbol saadab Saksamaa presidendi sõnul ka kolmanda olulise sõnumi - rahumeelses Euroopas on seadus see, mis maksab, mitte aga tugevamate õigus. Sellel põhjusel ei lepi ei Saksamaa ega ka Euroopa näiteks kolme järgneva asjaga: riigipiiride vägivaldse muutmisega ning see on ka põhjus, miks Venemaa ebaseaduslikku Krimmi annekteerimist ei tunnistata; seetõttu ei lepita ka nn hübriidmeetmete ja desinformatsiooniga ning kolmandaks ei lepi Euroopa ka sõjaliste ähvardusmeetmetega oma piiride lähistel.

Steinmeier täpsustas, et seaduste jõud ei peaks kehtima mitte ainult riikide vahel, vaid ka kodanike vahel ja selles kõne osas rõhutas Saksamaa president kultuurilise mitmekesisuse tähtsust.

Saksamaa president tunnistas, et mingit kindlat retsepti eduka integratsiooni jaoks ei ole - ka Saksamaal mitte. Seetõttu ongi oluline, et sellel teemal räägitaks. Nii Eesti venekeelse vähemuse puhul kui ka Saksamaa puhul migrante ja Türgi suhteid puudutavatel teemadel.

Steinmeier rõhutas, et kui demokraatlikud ühiskonnad peavad kinni õigusriigi põhimõtetest, siis on neid riike raskem ka väljastpoolt mõjutada. "Mitte ühelgi välisriigil ei ole õigust kuulutada end mõne meie riigis elava grupi kaitsjaks," lausus ta. "Meie seisukoht on selge - meie, eurooplased, hindame ja kaitseme mitmekesisust ning meie rahvad ei vaja isehakanud kaitsjaid."

"Me elame suurte ja kasvavate pingete ajastul. Siin Eestis elate te nende pingete piirijoonel. Ma olen teadlik, kui tõsised need on, näiteks, mis puudutab õhuturvet Ämaris, mõni kilomeeter siit," alustas Steinmeier oma kõne viimast osa. "Nagu ma olen juba maininud ajaloo õppetunde mõnel korral, ma tahaksin öelda oma viimase tõdemuse ja märkida, et me ei saa lasta ajalool saada uueks rindejooneks."

"Jah, kollektiivne mälu on keeruline. Ja samal ajal on see väga emotsionaalne. Ühine mälu pakub rahvastele ja tervetele riikidele identiteeditunnet. Kuid ma olen kindlal seisukohal, et ajalugu ei peaks kasutama relvana."

"Vastupidi, ma usun, et mida rohkem me pöörame koos tähelepanu oma kollektiivsele mälule, seda kiiremini saame me üle arusaamatustest ja valedest muljetest ning seda varem saavutame me üksteisemõistmise oma rahvaste vahel."

Steinmeier nentis, et me näeme üha rohkem, kuidas poliitikud teritavad ajalugu relvaks. "Kahjuks näeme me isegi Euroopa Liidus selliseid arenguid. Kuid me näeme ka seda, kuidas Venemaa juhtkond kujundab teadlikult oma riigi identiteeti defineerides seda erinevalt, lausa vastupidiselt meile siin Läänes."

"Me ei soovi eskalatsiooni ja sealhulgas ka mälu vallas," lisas ta ja sõnas, et alustades Molotov-Ribbentropi paktist kuni ühise kogukonnani Euroopa Liidus, siis on see kõik meie ajalugu, kuid see ei ole suunatud kellegi teise vastu.

"Kui me defineerime end rõhutades oma erinevust teistest, siis me anname edumaa agitaatoritele. Kuid Euroopas on nii, et see, kuidas me end näeme, sisaldab endas alati seda, kuidas me näeme teisi ja kuidas me näeme oma naabreid," mainis ta.

Teisipäeval kohtus Steinmeier president Kersti Kaljulaidiga [loe siit] ja peaminister Jüri Ratasega [loe siit].