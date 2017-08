Jäljendamine on omane nii inimestele kui šimpansidele, seda on teatud juba pikka aega. Seni on aga arvatud, et jäljendamise eesmärk on ennekõike õppida uusi oskusi. Tuleb välja, et see pole ainus põhjus, miks nii ahvid kui inimesed jäljendamistaktikaid kasutavad.