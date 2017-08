Raivo Aegi sõnul on ta oma meeskonnaga hinnanud, et korruptsioonist tulenevad kahjud ulatuvad Tallinnas 100 miljoni euroni aastas.

„Tallinna juhtimises valitseva korruptsiooni tõttu jäävad linnas loomata uued ja tasuvamad töökohad, sest ettevõtjad ei julge investeerida linna, kus asjade ajamiseks tuleb maksta altkäemaksu. Seetõttu jääb Tallinna linnaeelarvesse laekumata miljoneid eurosid millega saaks palju vajalikku teha linnas,“ rääkis ta.

Aeg märkis, et Tallinn on Eesti majanduse vedur, kus toodetakse ligi pool rahvuslikust rikkusest ja korruptiivsus on Savisaare ja Keskerakonna ametnike osas lausa kohtus tõendatud.

Koostöö Keskerakonnaga võimalik

Aeg tunnistas, et teatud tingimuste täitmisel võib IRL teha Tallinnas koostööd Keskerakonnaga, kuid ta välistas kategooriliselt igasuguse koostöö niinimetatud Savisaare nimekirjaga.

"Lähtume sellest, et meie väärtused, kellega me koalitsiooni teeme, peavad väga selgelt olema samad. Ja kui need on kattuvad ja koalitsioonileppes need väärtused väga selgelt kajastuvad, siis on võimalik koostööd teha," ütles Aeg teisipäeval, vastates BNS-i küsimusele, kas oleks pärast valimisi võimalik Tallinnas IRL-i ja Keskerakonna koostöö.

Samas välistas Aeg kindlalt koostöö Keskerakonna endise esimehe, korruptsioonisüüdistusega kohtu all oleva Edgar Savisaare juhitud nimekirjaga.

"Savisaare nimekirja puhul ei teki üldse küsimustki - me välistame selle nimekirjaga igasuguse koostöö tegemise. Me ei saa teha koostööd nimekirjaga, mille käilakuju on väga ränkade korruptsioonisüüdistustega täna kohtu all. Ja ta on tegelikult korda saatnud väga taunimisväärseid tegevusi," rõhutas Aeg.

Aas: Aeg alustas kampaaniat õigusrikkumisega

Tallinna tegevlinnapea kohusetäitja Taavi Aas ütles konkurendi tänase aktsiooni kohta, et Aeg alustas oma kampaaniat õigusrikkumisega, kui sulges lintidega linnavalitsuse ees asuva kõnnitee, mistõttu tuli kohale ka politsei.

“Avaliku korra eeskirjast kinnipidamine tähendab ühiselu reeglite austamist. Kõnnitee on jalakäijatele vabaks kasutamiseks ja poliitaktsioonide läbiviijatel palun seda järgida,” ütles Aas. “Vabadus meelt avaldada on meil laialdane, selleks ei ole tarvis linnaruumis liikujaid omavoliliste piirdelintidega segada.”

Aas osutas, et kahetsusväärsel kombel tegeleb IRL ning Aeg oma poliitaktsiooni käigus linna teenistujate halvustamise ja laimamisega. “Inimene, kes valimatult ja alusetult linna töötajaid laimab, ei sobi organisatsiooni juhtima ja innustama,” sõnas Aas.