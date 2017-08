Soome kohus võttis noarünnaku asjus vahi alla neli meest, üks vabastati

Esimesena arutas kohus peamise kahtlustatava vangistamist ning tegi otsuse mees vahi alla võtta.

Mechkah nõustus mingil määral kohtuga ka suhtlema. Keskkriminaalpolitsei uurimisjuht Olli Töyräs ütles Yle uudistele, et peamine kahtlustatav tunnistab surmadeni viinud tegusid, kuid eitab mõrvamist. Tegude motiive pole selgitatud.

Töyräs ei hakanud praegu kommenteerima tegude organiseerituse ulatust.

"Praegu uuritakse seda, kas isik on tegutsenud üksi ja kas tema mõtteid on keegi mõjutanud. Uurimise all on see, kas keegi on toetanud teda tegude, sõnade või õpetustega," selgitas juhtivuurija.

Töyräs nentis, et politseil tuleb välja selgitada ka peamise kahtlusaluse identiteeti puudutavaid küsimusi.

"Meil on olemas tema nimi, mis on ka avalikkuses välja öeldud. Üritame siiski veel uurida, kas see nimi ka paika peab," märkis ta.

Teiste kahtlustatavate asjus jätkus istung veel tunde. Kolm kahtlustatavat võeti vahi alla, neljas noormees vabastati. Vabastamisotsust toetas ka politsei, kelle sõnul pole vahi alla võtmiseks alust, samas jääb esitatud kahtlustus veel kehtima.

Üks väidetavatest kaasosalistest võeti vahi alla samade kahtlustuste alusel nagu peamine kahtlusalune. Kaks ülejäänud aga "põhjust kahtlustada" sätte alusel.

Kohtuistungi jaoks on kehtestatud kõrgendatud turvameetmed

Kohus arutas taotlusi suletud istungil. Kohtumajja oli saabunud ka suur hulk meediaväljaannete esindajaid. Samuti oli kohtumajas kehtestatud kõrgendatud turvanõuded - kohal oli tavapärasest rohkem politseinikke ja turvamehi ning istub toimub turvatud saalis maa all.

Peamine kahtlusalune Abderrahman Mechkah osales istungil videosilla vahendusel, sest ta sai haavata, kui reedest noarünnakut takistanud politseinikud teda alakehasse tulistasid.

Kui esmaspäeval teatas politsei, et ülejäänud nelja väidetava kaasosalise puhul soovitakse samuti nende vahistamist, siis teisipäeva hommikul kinnitas keskkriminaalpolitsei, et kolme neist soovitakse vahistada samuti kahe mõrva ja kaheksa mõrvakatsega seoses - ehk kahtlustused on sisuliselt samad kui peamisel kahtlusalusel.

Neli väidetavat kaasosalist on oma seotust terrorirünnakuga eitanud.

Kolm kahtlustatavat on tuttavad ka Saksamaa võimudele

Noor marokolane Mechkah pussitas reede õhtul Turu kesklinnas kokku kümmet inimest, kellest kaks suri. Politsei peatas ründaja tulistades teda alakehasse.

18-aastane peamine kahtlustatav on saanud Soome võimudelt eitava varjupaigaotsuse, mille ta oli praeguse seisuga edasi kaevanud.

Ülejäänud neli kahtlustatavat, kes on väidetavalt rünnaku kaasosalisteks, on samuti marokolased. Kaks on 18-aastased, üks 24- ja üks 28-aastane.

Üks 18-aastastest on Päris-Soome esimese astme kohtu poolt mõistetud süüdi seksuaalsele teole sundimise eest, otsus on praeguse seisuga järgmisesse kohtuastmesse edasi kaevatud. Juhtum leidis aset eelmise aasta suvel ning sellega seoses oli kaks kahtlustatavat.

Üks neljast kahtlustatavast aga ostis juuli lõpus ühelt teiselt Turus elavalt marokolasest valge Fiat Ducato kaubiku ning seda sõidukit otsis politsei reedel ka taga.

Saksa meedia andmetel kahtlustati Mechkahi ka Saksamaal kuritegudes. Soomes tal kuriteoregistrit ei olnud, küll aga oli tema äärmuslikkuse kohta edastatud kaitsepolitseile vihjeid, kaitsepolitsei nende vihjete põhjal siiski rünnakuohtu ei tuvastanud.

Soomes peale Mechkahi kinni võetud neljast marokolasest on veel kaks Saksa politseile tuttavad. Ühte marokolast kahtlustatakse röövis ja teist varguses. Peale selle on üks neist samuti varasemalt mitmel korral kasutanud võltsitud isikuandmeid.

Saksamaa siseministeeriumi esindaja Annegrett Korff ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et Mechkah saabus koos teiste põgenikega Saksamaale 2015. aasta lõpus ja lahkus riigist 2016. aasta alguses. Saksamaal ta asüüli ei taotlenud.