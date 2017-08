Riik hooldab Piibe maanteed, ent ei arenda seda edasi

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ütleb, et selle üle, milliseid maanteid hoitakse üksnes korras ja milliseid arendatakse ka edasi, paneb paika riiklik teehoolduskava.

Edasiarendamisele kuulub kolm põhimaanteed: Tallinna-Tartu, Tallinna-Narva ja Tallinna-Pärnu, kuivõrd neil on suurim liikluskoormus. Nn Piibe maantee, mis varem oli põhitrass Tallinna ja Tartu vahel, koosneb kõrvalmaanteedest, mis kuuluvad küll iga-aastasele hooldamisele, ent mitte arendamisele.

"Kõigepealt tegeleme meie teedevõrgu säilitamisega ja siis ka arendamisega, kus võimalik," ütleb maanteeameti peadirektor Priit Sauk. "Me arendame kõiki maanteid paremaks liiklusohutuse seisukohast, aga kui te küsite, kas võiks olla päevakorras Piibe maanteel Tartu maantee põhimõttel 2+1 või 2+2 sõiduratade arendus, siis vähemasti lähema kolme-nelja aasta plaanis selliseid projekte ei ole. Teekatte seisukoha mõttes aga hooldame nii seda kui ka kõiki teisi maanteid igal aastal vastavalt vajadusele."

Tallinna-Tartu maantee trassitööd ei hakka ehituse käigus ühelgi ajahetkel segama liiklust sedavõrd, et seda ajutiselt osaliselt Piibe maanteele üle peaks viima, kinnitab Sauk.

"Tallinna-Tartu maantee arendamine Kose-Mäo lõigul toimub täiesti uuel trassil, seega olemasolevat liiklust see ei mõjuta. Tee rajatakse uuele trassile ja kui ta valmis saab, siis avatakse liiklusele," selgitab Sauk.

Maanteeamet jälgib maanteede liiklussagedust iga-aastaselt. Viimase kahe aastaga on Eesti maanteede üldine liikluskoormus kasvanud viis-kuus protsenti. Samas aga ei jaotu liikluskoormuse kasv maanteedele ühtlaselt. Kui näiteks Tartu maanteel kasvab koormus iga aastaga mõnevõrra, siis Piibe maanteel on viimasel paaril aastal jäänud koormus samaks ja mõnel lõigul koguni vähenenud.

Piibe maanteel sõidab ööpäevas sõltuvalt lõigust suurusjärgus 850 kuni 3500 sõidukit, seevastu Tartu maanteel jääb ööpäevane liikluskoormus suurusjärgus vahemikku 6700 kuni 9000 sõidukit, sõltuvalt lõigust, näitavad paari viimase aasta mõõtmisandmed.

Sauk ütleb, et eelistab ka ise vahel Piibe maanteed, juhul kui sõit algab Põhja-Eestis Tallinnast idas, Maardu pool. Iganädalaselt Tallinna-Tartu vahet sõites on aga esimeseks eelistuseks siiski Tallinna-Tartu maantee kahe suurema linna vahet liiklemiseks.

"See on ikka ohutum, kiirem, otsem tee," põhjendab Sauk, ent kinnitab, et Piibe maantee on päris heas korras ning selle kasuks räägib vähem liiklust.