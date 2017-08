Vene võimud pidasid kinni tsensuuri pärast kurtnud lavastaja

Gogoli keskuse kunstilist juhti kahtlustatakse riigilt 68 miljoni rubla (977 000 euro) välja petmises kolme aasta jooksul, teatas komisjon.

Väidetavalt pettis Serebrennikov raha välja riikliku kultuurirahastuse raames 2011.-2014. aastani. Politseijuurdlus puudutab Serebrennikovi loodud teatriprojekti Platvorm, mille raamatupidaja, kes on samuti juhtumi asjus kohtu all, on süüdistanud lavastajat projektile mõeldud summade omastamises ning kogu petuskeemi juhtimises. Kokku on kohtu all kolm inimest.

Serebrennikov viibis arreteerimise ajal filmivõtetel Peterburis. Advokaat Dmitri Haritonov ütles opositsioonilisele telekanalile Dožd, et Serebrennikov töötab parajasti Vene rokkmuusikust Viktor Tsoist rääkiva filmi kallal.

Lavastaja on viimastel aastatel kritiseerinud kunsti üha rangemalt tsenseerimist Venemaal, sõnades mullu, et võimud on naasmas "kõige labasema Nõukogude praktika juurde".

Süüdimõistmise korral ähvardab režissööri kuni kümne aasta pikkune vanglakaristus.

Võimud otsisid mais läbi Serebrennikovi Moskva korteri ning Gogoli keskuse. Politsei oli varem konfiskeerinud lavastaja dokumendid, et välistada tema lahkumine riigist.

Kremli-kriitikute hinnangul on kohtuasi osa kultuuriringkondade vaigistamise kampaaniast. Serebrennikov pälvis juulis tähelepanu, kui tema Moskva suures teatris lavastatud ballett, mis räägib legendaarsest balletitantsijast Rudolf Nurejevist, jäeti ootamatult ära kolm päeva enne esietendust. Ametlikult põhjendati seda väitega, et lavastus polevat veel valmis, kuid allikate sõnul oli põhjuseks Vene võimude vastumeelsus avalikult homoseksuaalse Nurejevi isiku käsitlemisele, vahendas Moscow Times.

TASS-i andmetel teeb kohus peagi otsuse määrata Serebrennikovile kuni kohtuistungini koduarest.