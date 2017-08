LHV aktsia hind on kiiresti kasvama hakanud

LHV aktsia hind on viimasel nädalal jõudsalt kerkinud ning liigub ka viimase poolaasta ja aasta vaates tõusuteel. Asjatundjate hinnangul on aktsia hinnatase LHV majandustulemusi arvestades põhjendatud, kuid kas hinnakasvule tasub tähelepanu pöörata, sõltub investorist.

LHV aktsia hind on Tallinna börsil ühe nädalaga üle seitsme protsendi võrra tõusnud. Kui LHV Grupp mullu mais Tallinna börsile läks, emiteeriti aktsiaid hinnaga 6,95 eurot. Teisipäevase kauplemispäeva sulgemishind oli samal aktsial 11,6 eurot ning 27 tehingu kogukäive 47 700 eurot.

Avaroni partner ja fondijuht Peter Priisalm ütles ERRile, et LHV aktsiate likviidsus on nii madal, et nemad selliseid hinnaliikumisi väga tõsiselt ei võta. Kas selline tõus aga tähelepanu väärib, sõltub investorist.

Ta tõi näite, et kui ühel päeval on kaubeldud 18 000 eurot ja hind kahe protsendi võrra tõusnud, tähendab see, et keegi investor on olnud valmis investeerima mitukümmend tuhat eurot ja sellega juba hinda kahe protsendi võrra liigutanud.

"Siin on selge, et see ei väljenda mingite suuremate aktsiakoguste liikumist meie hinnangul," tõdes Priisalm.

Tema sõnul on LHV majandustulemused olnud head ja sellest aspektist ei ole põhjust hinnaliikumist põhjendamatuks nimetada.

"Meie kui professionaalse investori seisukohast on olukord selles mõttes keeruline, et kui me tahaksime osta poole miljoni euro eest LHV aktsiaid, siis me ilmselt ostaksime selle aktsiahinna väga kõvasti üles, ja samas, kui me siis sooviksime poole miljoni euro eest neid müüa, müüksime neid päris kõvasti alla," selgitas Avaroni fondijuht.

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma märkis, et hinnatase peaks eelkõige kajastama tulevikuootusi, samal ajal kui mineviku tulemused annavad pildi praegusest olukorrast.

"Teise kvartali tulemused olid natuke üle meie ootuste ja pärast teise kvartali tulemusi tõstsime 2017. aasta tuluootusi 1,2 protsendi võrra, 2018. aasta tuluootusi 1,6 protsendi võrra, puhaskasumi ootused jäid 2017 aastaks enam-vähem samaks. 2018. aasta EPS-i ootusi tõstsime 2,6 protsenti," lausus Randma.

Swedbanki hinnasiht on tema sõnul 10,4 eurot ja soovitus on „neutraalne“.

Möödunud aastal teenis LHV Group 17,8 miljonit eurot kasumit ja maksis dividendideks netosummana 15 senti ühe aktsia kohta.

Tänavu juulis oli LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum 2,3 miljonit eurot. Grupi aktsionäride osa kasumist moodustas 2,1 miljonit eurot.