Viimsi vald sõlmis lepingu Teletorni äpardunud ja võlgades toitlustajaga

Ettevõtja Maria Sepper, kes pidi avama Teletornis restorani, ent ei suutnud lepingut vaatamata tähtaegade korduvale edasilükkamisest ikkagi täita, on loonud uue, ilma maksuvõlgadeta ettevõtte, millega Viimsi vald sõlmis rendilepingu. Enamik Sepperi ettevõtetest on võlgades, kuid ettevõtja kinnitab, et tegeleb võlakoormuse vähendamisega.

"Pealtnägija" rääkis kevadel toitlustusettevõtjast Maria Sepperist, kelle toitlustusettevõtted on riigi ees maksuvõlas. Tema ettevõte Kratt Resto OÜ võitis möödunud sügisel enampakkumise Teletornis restorani avamiseks, ent lükkas kohustust muudkui edasi, kuni loobus kevadel sootuks.

Ettevõttel on riigi ees praeguseks ligi 10 000-eurone maksuvõlg, samuti on ta võlgu mitmetele ettevõtetele, nii et korraga on tema vastu üleval seitse nõuet, mida üritab muuhulgas kätte saada kolm inkassofirmat.

Ka Sepperi muud toitlustusettevõtted on sattunud kas raskustesse või läinud pankrotti. Ta on muuhulgas Viimsi vallas asuva populaarse rannarestorani Roots pidaja, ent seegi on võlgades: riik ootab maksudena ligi 3000 eurot, lisaks on võlausaldajate seas on nii neli inkassofirmat kui turvafirma, puhastusettevõte ja jookide jaemüüja.

Ka Rootsuga samale aadressile registreeritud toitlustusettevõte Love Happens OÜ, mis möödunud aastal osales Haabneeme rannakohviku pidamiseks valla korraldatud enampakkumisel, ent kaotas, on praeguseks ligi 700 eurot riigile maksudena võlgu.

Sama ettevõte pidas seal suvekohvikut ka aastail 2012-2015, mistõttu võttis Sepper kaotust paremale pakkujale kibedalt. Mullu vallalt saadud teatele, et nemad esimest korda võitjaks ei osutunud, vastas Sepper Viimsi vallale läkitatud vastuskirjas kibedalt nähvates: "Love Happens OÜ ei soovi üle pakkuda hetkeseisuga võitnud ettevõtet Alley Cat OÜ ning soovib neile edu selliste summadega ettevõtte majandamisel!"

Tänavu suve hakul otsis vald suvekuudeks taas rannakohviku pidajat, ent tingimuste järgi ei tohi pakkujal kehtivat maksuvõlga olla. Seetõttu poleks ükski Sepperi firmadest, ei Love Happens OÜ, Rootsu Resto OÜ, Kratt Resto OÜ ega Taevas OÜ enampakkumisel osaleda.

Küll aga saadeti pakkumine vastloodud ettevõtte, Viimsi Restoran OÜ alt, mis asutati viis päeva pärast "Pealtnägija" lugu nende ebaõnnestunud katsetest asuda Teletorni restorani pidama. Sepper väidab, et ettevõte loodi varem, kui Haabneeme rannakohviku enampakkumisest teada saadi.

Sepper: suudame rannakohvikut majandada

"Esitasime oma pakkumuse, kuna aastatel 2012-2015 pidasime seal rannakohvikut meie ning nende aastatega sai see koht väga armsaks ja südamelähedaseks. Kahjuks kaotasime selle 2016. aasta enampakkumisel teisele ettevõttele, kes pakkus meist oluliselt suurema summa," põhjendab Sepper enampakkumisel osalemist.

"Juhuslikult avastasime selle aasta juunis, üks päev enne enampakkumise lõppu, et rannakohvik on taas saadaval ning otsustasime ekspromt, enda südame rahustamiseks sellest osa võtta. Pakkusime rendiks summa, mida teadsime, et oleme võimelised seal ka kehva Eesti suve korral igakuiselt maksma, samuti ka oma konseptsiooni, ning endalegi üllatuseks võitsime. Ettevõte oli loodud varem, enne konkursi väljakuulutamist," kinnitab Sepper.

Toitlustusettevõtja ütleb, et mitme suve kogemuse peale teavad nad, millal seal on kliente ning millal neid ka parima tahtmise juures ei ole, väga halva ilma korral on rannakohvik aga üldse suletud.

"Tuginedes eelnevale kogemusele, heale meeskonnale, kes juba meie klienti nii hästi tunneb, oleme ka selleaastase kehva suvega suutnud end siiski ilusti ära majandada. Võlgade tekkimist oleme vältinud, makstes enamike oma toodete ja teenuste eest ette," selgitab Sepper.

"Suvi on olnud pigem kehv, kuid oleme siiski osanud oma kulusid hästi majandada, ei ole varunud liiga palju riknevat toorainet, oleme väga kehva ilma korral suletud ning suve lõpus kokkuvõtet tehes me kellelegi võlgu ei jää," on Sepper kindel.

Sepper kinnitab, et Viimsi Restoran OÜ on kõik oma kohustused valla ees täitnud ning sel ettevõttel puuduvad võlad nii valla kui maksuameti ees.

Talle teeb aga meelehärmi, et vaatamata armsaks saanud igasuvisele kauplemiskohale jääb tänavune suvi viimaseks, sest Viimsi vald plaanib hoone lammutada ning selle asemele avalikud tualetid ja duširuumid ehitada.

Sepper ütleb, et kui hoone säiliks, osaleksid nad enampakkumisel ka järgmisel aastal, kuid kujunenud olude juures võtavad nad sellest suvest nö viimast.

Samal ajal pingutab Sepper ka teiste ettevõtete päästmise nimel.

"Teiste ettevõtete võlgade likvideerimisega tegeleme igapäevaselt, loodame kõik võlad 2017. aasta numbri sees veel likvideerida," on Sepper optimistlik.

Vald on probleemsest rentnikust teadlik

Viimsi abivallavanem Margus Talsi (SDE) ütles ERR-ile, et enampakkumisele laekus kolm pakkumist, millest Sepperi oma osutus parimaks, seetõttu sõlmiski vald lepingu just tema ettevõttega.

Talsi sõnul on vald Sepperiga seotud probleemsetest ettevõtetest teadlik, kuid kinnitab, et just seetõttu võeti Viimsi Restoran OÜ-lt ka ettemaks ühe kuu rendisumma ulatuses ehk 1500 eurot.

Leping Haabneeme rannakohviku pidamiseks on sõlmitud vahemikuks 16. juunist 17. septembrini ettemaks on Sepperi ettevõttelt nõuetekohaselt ka laekunud, kinnitab Talsi.

Viimsi abivallavanem tõdeb, et ilm pole tänavu just rannakohviku pidamist soosinud, ent see on juba kohvikupidaja risk.

"Õigeaegset renditasumist jälgitakse kindlasti ja kui on mingi probleem, siis lõpetatakse leping ära, aga see on hästi lühikeseks perioodiks üldse," ütleb Talsi. "Kolm pakkujat oli ja ta oli kolmest selgelt parim. Sel ajal sellel firmal häireid ei olnud, aga me kindlasti hoiame tal silma peal," lubab Talsi.